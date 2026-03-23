https://ria.ru/20260323/khelsinki-2082441349.html
Хельсинки примут два матча НХЛ
Хельсинки примут два матча НХЛ - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Хельсинки примут два матча НХЛ
Два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Каролиной Харрикейнз" и "Сиэтл Кракен" пройдут в Хельсинки в ноябре 2026 года,... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
2026-03-23T17:05:00+03:00
2026-03-23T17:05:00+03:00
2026-03-23T17:26:00+03:00
хоккей
спорт
хельсинки
дюссельдорф
каролина харрикейнз
сиэтл кракен
оттава сенаторз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/66308/75/663087514_0:156:3004:1846_1920x0_80_0_0_e54e124369715c4c35b69e2597d5a395.jpg
https://ria.ru/20260323/ovechkin-2082333367.html
хельсинки
дюссельдорф
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/66308/75/663087514_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_492e88cb493ccba60097e0340a856c23.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, хельсинки, дюссельдорф, каролина харрикейнз, сиэтл кракен, оттава сенаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Хельсинки, Дюссельдорф, Каролина Харрикейнз, Сиэтл Кракен, Оттава Сенаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Хельсинки примут два матча НХЛ
Хельсинки примут два вынесенных матча НХЛ в ноябре 2026 года
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Каролиной Харрикейнз" и "Сиэтл Кракен" пройдут в Хельсинки в ноябре 2026 года, сообщается на сайте
лиги.
Встречи в рамках Global Series состоятся 12 и 14 ноября на "Вейккаус Арене". "Сиэтл" впервые в карьере сыграет в вынесенном матче лиги, "Каролина" отправится на выезд за пределы страны во второй раз.
Ранее лига сообщала, что две игры регулярного чемпионата НХЛ пройдут в немецком Дюссельдорфе в декабре 2026 года, в них встретятся "Оттава Сенаторз" и "Чикаго Блэкхокс".
На "Вейккаус Арене", которая ранее была известна как "Хартвалл-Арена", в общей сложности прошло семь матчей регулярного чемпионата НХЛ. Последний раз стадион принимал матчи в рамках Global Series в 2018 году, тогда "Флорида Пантерз" и "Виннипег Джетс" провели в Хельсинки два матча.