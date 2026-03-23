Хельсинки примут два матча НХЛ

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Каролиной Харрикейнз" и "Сиэтл Кракен" пройдут в Хельсинки в ноябре 2026 года, сообщается на сайте лиги.

Встречи в рамках Global Series состоятся 12 и 14 ноября на "Вейккаус Арене". "Сиэтл" впервые в карьере сыграет в вынесенном матче лиги, "Каролина" отправится на выезд за пределы страны во второй раз.

Ранее лига сообщала, что две игры регулярного чемпионата НХЛ пройдут в немецком Дюссельдорфе в декабре 2026 года, в них встретятся "Оттава Сенаторз" и "Чикаго Блэкхокс".