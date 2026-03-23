Япония рассматривает поставки нефти из Казахстана, пишут СМИ

ТОКИО, 23 мар – РИА Новости. Япония рассматривает вариант поставок нефти из Казахстана на фоне кризиса на Ближнем Востоке, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники.
Крупная японская компания INPEX с участием государства, которая занимается добычей ресурсов, владеет долями в некоторых проектах в Казахстане и рассматривает вариант по перенаправлению части нефти в Японию.
После начала кризиса на Ближнем Востоке, откуда Япония получает 94% нефти, и блокировки Ормузского пролива возникла необходимость поиска альтернативных источников.
Однако в случае с Казахстаном это займет большее время в связи с тем, что и расстояние также увеличится, а это может сказаться на стоимости поставок.
У INPEX есть доли в добыче нефти и природного газа в Азербайджане и Австралии, компания также рассматривает возможность перенаправления добычи на Японию.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.