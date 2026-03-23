Япония не взяла на себя обязательств по безопасности в Ормузском проливе - РИА Новости, 23.03.2026
09:37 23.03.2026
Япония не взяла на себя обязательств по безопасности в Ормузском проливе
ТОКИО, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе саммита с президентом США Дональдом Трампом не брала на себя обязательств по участию в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе, ограничившись разъяснениями о возможностях страны в рамках законодательства, заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Кихара.
"Со стороны США был запрос о вкладе в обеспечение безопасности в Ормузском проливе. В ответ японская сторона объяснила, что безопасность в этом регионе крайне важна с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов, и подробно разъяснила, что Япония может и чего не может делать в рамках своего законодательства", - сказал Кихара на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что на этом обсуждение завершилось и никаких дополнительных обязательств Япония на себя не брала.
"Было дано подробное разъяснение, и на этом всё. Ничего сверх этого не было", - добавил генсек.
На прошлой неделе глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Япония, которая более чем на 90% зависит от поставок нефти с Ближнего Востока, должна быть крайне заинтересована в безопасном прохождении танкеров с нефтью для нее через Ормузский пролив.
В свою очередь, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в эфире телеканала Fuji TV заявил, что Токио гипотетически может рассмотреть участие в разминировании в районе Ормузского пролива в случае прекращения боевых действий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
