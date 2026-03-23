Источник: правкомиссия одобрила лишение свободы за незаконный майнинг

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила лишение свободы до 5 лет за осуществление криптомайнинга или услуг оператора майнинга без включения в реестр организованной группой или при ущербе или доходе в особо крупном размере (более 13 миллионов рублей), сообщил источник РИА Новости.

"Одобрено", - сказал собеседник агентства.

За незаконный майнинг, осуществлявшийся организованной группой или же принесший особо крупный ущерб или доход в размере более 13 миллионов рублей предусматриваются санкции: штраф от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей, принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет (со штрафом или без), говорится в законопроекте.