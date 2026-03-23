Источник: правкомиссия одобрила лишение свободы за незаконный майнинг - РИА Новости, 23.03.2026
13:43 23.03.2026 (обновлено: 13:46 23.03.2026)
Источник: правкомиссия одобрила лишение свободы за незаконный майнинг
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила лишение свободы до 5 лет за осуществление криптомайнинга или услуг оператора майнинга без включения в... РИА Новости, 23.03.2026
россия
криптовалюта
майнинг
общество
россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила лишение свободы до 5 лет за осуществление криптомайнинга или услуг оператора майнинга без включения в реестр организованной группой или при ущербе или доходе в особо крупном размере (более 13 миллионов рублей), сообщил источник РИА Новости.
"Одобрено", - сказал собеседник агентства.
За незаконный майнинг, осуществлявшийся организованной группой или же принесший особо крупный ущерб или доход в размере более 13 миллионов рублей предусматриваются санкции: штраф от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей, принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет (со штрафом или без), говорится в законопроекте.
В нем также указывается, что доходы от незаконного майнинга подлежат конфискации. Расследование по преступлениям, предусмотренным этой частью законопроекта, отнесено к компетенции следователей органов внутренних дел.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Правительство запретило майнинг криптовалют в Бурятии и Забайкалье
20 марта, 20:07
 
