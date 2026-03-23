Источник: правкомиссия одобрила лишение свободы за незаконный майнинг

https://ria.ru/20260323/istochnik-2082386758.html
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила лишение свободы до 5 лет за осуществление криптомайнинга или услуг оператора майнинга без включения в... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T13:43:00+03:00
2026-03-23T13:46:00+03:00
россия
криптовалюта
майнинг
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778859112_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cf16594c9e4d37b878c12353c6782bc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778859112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e32570b35a2a9b6ec500c9870bf360d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила лишение свободы до 5 лет за осуществление криптомайнинга или услуг оператора майнинга без включения в реестр организованной группой или при ущербе или доходе в особо крупном размере (более 13 миллионов рублей), сообщил источник РИА Новости.
"Одобрено", - сказал собеседник агентства.
За незаконный майнинг, осуществлявшийся организованной группой или же принесший особо крупный ущерб или доход в размере более 13 миллионов рублей предусматриваются санкции: штраф от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей, принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет (со штрафом или без), говорится в законопроекте.
В нем также указывается, что доходы от незаконного майнинга подлежат конфискации. Расследование по преступлениям, предусмотренным этой частью законопроекта, отнесено к компетенции следователей органов внутренних дел.