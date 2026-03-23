В Иране прокомментировали решение США отложить удары по энергообъектам

ТЕГЕРАН, 23 мар - РИА Новости. МИД Ирана считает, что решение США отложить удары по иранским энергообъектам является попыткой сбить цены на энергоносители и выгадать время для реализации военных планов в отношении страны, сообщило иранское агентство Mehr.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.
"Заявления президента США были сделаны в рамках усилий, направленных на снижение стоимости энергоносителей, а также для того, чтобы выгадать время для реализации своих военных планов", - приводит агентство заявление МИД Ирана.
Ведомство также отметило, что со стороны ряда региональных стран были выдвинуты инициативы по деэскалации напряженности, однако Иран отвечал, что не начинал конфликт, и все требования по этому поводу надо направлять Вашингтону.
