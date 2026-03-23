Рейтинг@Mail.ru
Более 2,1 триллиона рублей инвестиций привлекли в Московскую область
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новости Подмосковья
 
14:30 23.03.2026
Более 2,1 триллиона рублей инвестиций привлекли в Московскую область
Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья по итогам 2025 года превысил отметку в 2,1 триллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 23.03.2026
РИА Новости
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья по итогам 2025 года превысил отметку в 2,1 триллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В 2025 году Московская область по объему инвестиций в основной капитал впервые преодолела порог в 2 триллиона рублей. Всего в прошлом году было привлечено 2 триллиона 106 миллиардов рублей инвестиций", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что за пять лет показатель вырос почти в 1,8 раза. Это говорит о благоприятном инвестиционном климате, созданном в Подмосковье.
Глава ведомства также подчеркнула, что инвестиционный блок регионального правительства продолжает активно работать по улучшению инвестпривлекательности Подмосковья. Задача на ближайшую пятилетку – преодолеть следующий рубеж в 3 триллиона рублей.
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала