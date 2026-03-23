Более 2,1 триллиона рублей инвестиций привлекли в Московскую область

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья по итогам 2025 года превысил отметку в 2,1 триллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"В 2025 году Московская область по объему инвестиций в основной капитал впервые преодолела порог в 2 триллиона рублей. Всего в прошлом году было привлечено 2 триллиона 106 миллиардов рублей инвестиций", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что за пять лет показатель вырос почти в 1,8 раза. Это говорит о благоприятном инвестиционном климате, созданном в Подмосковье.