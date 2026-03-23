Эксперт считает, что в России нет задачи создать обособленный интернет
Эксперт считает, что в России нет задачи создать обособленный интернет - РИА Новости, 23.03.2026
Эксперт считает, что в России нет задачи создать обособленный интернет
В России не стоит задача создать полностью обособленный интернет, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T00:07:00+03:00
2026-03-23T00:07:00+03:00
2026-03-23T00:07:00+03:00
Эксперт считает, что в России нет задачи создать обособленный интернет
Клименко: в России нет задачи создать полностью обособленный интернет
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В России не стоит задача создать полностью обособленный интернет, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
"Чебурнет делается по-другому — для этого достаточно нажать на кнопку, и тогда мы все сможем ходить только на домены зоны .ру или .рф. Просто взять и отрубить весь зарубежный трафик — и будет как в Северной Корее. Но такая задача не ставится", - сказал он в интервью aif.ru
.
Он отметил, что введение "белых списков" Минцифры решает одну задачу: "Сделать так, чтобы вражеский дрон не мог навигироваться российской симкой, не мог зайти в интернет, через который украинский оператор будет наводить его на цель".
Сейчас в "белом списке" Минцифры РФ находятся более 120 сервисов, они доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России, следует из подсчетов РИА Новости. Среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.