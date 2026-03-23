18:57 23.03.2026
Суд вынес заочный приговор организатору массовых беспорядков в Баймаке
Суд вынес заочный приговор организатору массовых беспорядков в Баймаке

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Самарский областной суд заочно назначил 14 лет колонии иноагенту-фигуранту трех уголовных дел - об организации массовых беспорядков в городе Баймак в Башкирии, уклонении от исполнения обязанностей иноагента и участии в деятельности нежелательной на территории РФ организации, сообщили в пресс-службе суда.
"Назначить Габбасову Руслану Салаватовичу* по совокупности преступлений окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационных телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок девять лет. Отбывать наказание в виде лишения свободы Габбасову* определить в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья на видео в Telegram-канале Самарского областного суда.

В сообщении пресс-службы уточняется, что суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 212 УК РФ (Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами), части 1 статьи 284.1 (Участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (Нарушения порядка деятельности иностранного агента, совершенного лицом после его привлечения к административной ответственности). Дело рассматривалось без участия подсудимого, так как он был объявлен в международный розыск.
В пресс-службе Самарского областного суда уточнили РИА Новости, что мужчина стал фигурантом дела об организации массовых беспорядков после событий на территории Баймака в Башкирии в январе 2024 года.
В январе 2024 года СК РФ сообщил, что массовые беспорядки произошли в январе перед зданием Баймакского районного суда, где оглашали приговор Фаилю Алчинову (внесен в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в РФ экстремистской организации "Башкорт"**), получившему 4 года лишения свободы за возбуждение ненависти по национальному признаку. По данным следствия, активист на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил представителей Кавказа и Средней Азии. СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
