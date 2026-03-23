Питомцы могут подцепить инфекцию при таянии снега, предупредила ветеринар
Питомцы могут подцепить инфекцию при таянии снега, предупредила ветеринар - РИА Новости, 23.03.2026
Питомцы могут подцепить инфекцию при таянии снега, предупредила ветеринар
Питомцы могут заразиться инфекционными заболеваниями в период таяния снега, рассказала в беседе с РИА Новости заведующая Красногвардейской государственной... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T04:07:00+03:00
2026-03-23T04:07:00+03:00
2026-03-23T04:08:00+03:00
2026
общество
Питомцы могут подцепить инфекцию при таянии снега, предупредила ветеринар
Ветеринар Земская: питомцы могут подцепить инфекцию при таянии снега
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Питомцы могут заразиться инфекционными заболеваниями в период таяния снега, рассказала в беседе с РИА Новости заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.
"Весной высок риск у домашних питомцев заразиться инфекционными заболеваниями на фоне таяния снега, под которым могут находиться возбудители", - рассказала Земская.
Ветврач отметила, что также при прогулке у животного может возникнуть аллергия из-за реагентов, распускающихся деревьев и почек. Больше всего подвержены аллергиям животные со слабым иммунитетом, беременные питомцы и старые животные с хроническими заболеваниями.
"Учащаются случаи получения травм, потому что под сугробами, которые начинают таять, может быть битое стекло, строительный мусор, металлические острые предметы", - предупредила она.
По её словам, еще весной возможны гормональные изменения у животных, например, течки. Кошки в этот период часто сбегают или прыгают из окон, что тоже приводит к травмам.