Рейтинг@Mail.ru
Питомцы могут подцепить инфекцию при таянии снега, предупредила ветеринар
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 23.03.2026 (обновлено: 04:08 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/infektsiya-2082311335.html
Питомцы могут подцепить инфекцию при таянии снега, предупредила ветеринар
Питомцы могут подцепить инфекцию при таянии снега, предупредила ветеринар
2026-03-23T04:07:00+03:00
2026-03-23T04:08:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010659748_0:127:2894:1755_1920x0_80_0_0_62bbea54e739203a1330de573b47bd91.jpg
https://ria.ru/20260315/kotyata-2080751666.html
https://ria.ru/20260314/veterinar-2080614379.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010659748_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_be6bf70f628ddfdb4d24c8cb35a22cf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Питомцы могут подцепить инфекцию при таянии снега, предупредила ветеринар

Ветеринар Земская: питомцы могут подцепить инфекцию при таянии снега

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота ветеринарной клиники
Работа ветеринарной клиники - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Работа ветеринарной клиники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Питомцы могут заразиться инфекционными заболеваниями в период таяния снега, рассказала в беседе с РИА Новости заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.
"Весной высок риск у домашних питомцев заразиться инфекционными заболеваниями на фоне таяния снега, под которым могут находиться возбудители", - рассказала Земская.
Котенок - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Ветеринар рассказала, как подобрать рацион котятам
15 марта, 08:04
Ветврач отметила, что также при прогулке у животного может возникнуть аллергия из-за реагентов, распускающихся деревьев и почек. Больше всего подвержены аллергиям животные со слабым иммунитетом, беременные питомцы и старые животные с хроническими заболеваниями.
"Учащаются случаи получения травм, потому что под сугробами, которые начинают таять, может быть битое стекло, строительный мусор, металлические острые предметы", - предупредила она.
По её словам, еще весной возможны гормональные изменения у животных, например, течки. Кошки в этот период часто сбегают или прыгают из окон, что тоже приводит к травмам.
Кот в кресле у батареи - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Ветеринар рассказала о симптомах весенней аллергии у животных
14 марта, 04:58
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала