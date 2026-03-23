Питомцы могут подцепить инфекцию при таянии снега, предупредила ветеринар

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Питомцы могут заразиться инфекционными заболеваниями в период таяния снега, рассказала в беседе с РИА Новости заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

"Весной высок риск у домашних питомцев заразиться инфекционными заболеваниями на фоне таяния снега, под которым могут находиться возбудители", - рассказала Земская.

Ветврач отметила, что также при прогулке у животного может возникнуть аллергия из-за реагентов, распускающихся деревьев и почек. Больше всего подвержены аллергиям животные со слабым иммунитетом, беременные питомцы и старые животные с хроническими заболеваниями.

"Учащаются случаи получения травм, потому что под сугробами, которые начинают таять, может быть битое стекло, строительный мусор, металлические острые предметы", - предупредила она.