Мошенники могут следить за жертвами через умные колонки, предупредило МВД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Мошенники могут "разбудить" умную колонку, с помощью которой можно следить за потенциальными жертвами, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Хакеры всё активнее интересуются умными колонками и другими голосовыми ассистентами. Эксперты Kaspersky предупреждают: такие устройства могут использоваться для слежки за пользователями, в том числе и за россиянами", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Кибер-полиция советует отключить умную колонку от интернета или зарядки, если она начала активизироваться без голосовых команд владельца, а в истории устройства появляется посторонняя активность.

Также следует усложнить пароль и обновить прошивку и приложения до последних версий, рекомендуют в ГУМВД.