Мошенники могут следить за жертвами через умные колонки, предупредило МВД - РИА Новости, 23.03.2026
08:38 23.03.2026 (обновлено: 13:19 23.03.2026)
Мошенники могут следить за жертвами через умные колонки, предупредило МВД
Мошенники могут "разбудить" умную колонку, с помощью которой можно следить за потенциальными жертвами, сообщило управление по борьбе с противоправным... РИА Новости, 23.03.2026
МВД: мошенники могут следить за будущими жертвами через умные колонки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Мошенники могут "разбудить" умную колонку, с помощью которой можно следить за потенциальными жертвами, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Хакеры всё активнее интересуются умными колонками и другими голосовыми ассистентами. Эксперты Kaspersky предупреждают: такие устройства могут использоваться для слежки за пользователями, в том числе и за россиянами", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Кибер-полиция советует отключить умную колонку от интернета или зарядки, если она начала активизироваться без голосовых команд владельца, а в истории устройства появляется посторонняя активность.
Также следует усложнить пароль и обновить прошивку и приложения до последних версий, рекомендуют в ГУМВД.
В середине марта в "Яндексе" сообщали РИА Новости, что умная колонка "Алиса" ни разу не подвергалась взлому хакеров. Так, данные, которые устройство передает в сеть, отправляются с использованием многоуровневого шифрования, а доступ к управлению доступен только через подтвержденный аккаунт пользователя. Компания постоянно совершенствует механизмы защиты аккаунтов - например, внедряет ML-алгоритмы, которые своевременно выявляют подозрительную активность.
Санкт-ПетербургЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Лаборатория Касперского
 
 
