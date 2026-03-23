Мошенники могут следить за жертвами через умные колонки, предупредило МВД
2026-03-23T08:38:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
лаборатория касперского
https://ria.ru/20260321/moshennichestvo-2082101548.html
https://ria.ru/20260318/moshenniki-2081340590.html
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Лаборатория Касперского
МВД: мошенники могут следить за будущими жертвами через умные колонки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Мошенники могут "разбудить" умную колонку, с помощью которой можно следить за потенциальными жертвами, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Хакеры всё активнее интересуются умными колонками и другими голосовыми ассистентами. Эксперты Kaspersky
предупреждают: такие устройства могут использоваться для слежки за пользователями, в том числе и за россиянами", - говорится в Telegram-канале
ведомства.
Кибер-полиция советует отключить умную колонку от интернета или зарядки, если она начала активизироваться без голосовых команд владельца, а в истории устройства появляется посторонняя активность.
Также следует усложнить пароль и обновить прошивку и приложения до последних версий, рекомендуют в ГУМВД.
В середине марта в "Яндексе" сообщали РИА Новости, что умная колонка "Алиса" ни разу не подвергалась взлому хакеров. Так, данные, которые устройство передает в сеть, отправляются с использованием многоуровневого шифрования, а доступ к управлению доступен только через подтвержденный аккаунт пользователя. Компания постоянно совершенствует механизмы защиты аккаунтов - например, внедряет ML-алгоритмы, которые своевременно выявляют подозрительную активность.