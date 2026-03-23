Газзаев назвал тренеров ЦСКА ответственными за результаты команды
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев в разговоре с РИА Новости назвал тренеров армейского клуба ответственными за результаты...
2026-03-23T17:45:00+03:00
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев в разговоре с РИА Новости назвал тренеров армейского клуба ответственными за результаты команды после зимней паузы.
Ранее ЦСКА
проиграл пять матчей из шести, в том числе три встречи подряд после возобновления чемпионата России. В субботу москвичи на своем поле со счетом 3:1 победили махачкалинское "Динамо
". После 22 туров армейцы с 39 очками занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ
).
"Как можно говорить, что не было кризиса, когда команда проиграла четыре матча подряд в чемпионате. ЦСКА - клуб с богатейшей историей и традициями, но любой клуб может попасть в критическую ситуацию. Будем надеяться, что эта победа послужит им в дальнейшем для успешного выступления", - сказал Газзаев
.
"Когда команда проигрывает четыре матча подряд, конечно, к главному тренеру есть вопросы. Когда нет побед, нет игры, ответственность за это несет главный тренер. Мы видим, что с самого начала второго этапа чемпионата у ЦСКА были проблемы в игре, проблемы с удалениями. Команды ко второй части сезона готовились полтора месяца, и те, кто правильно выстроил подготовительный процесс, они успешно выступают. Значит, у ЦСКА, наверное, были какие-то недочеты. Повторюсь, за все отвечают главный тренер и его штаб", - подчеркнул собеседник агентства.