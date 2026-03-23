Гарбузов: сервисная служба КМЗ обеспечит работу лифтов на Московской верфи

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сервисная служба Карачаровского механического завода (КМЗ) начала обслуживать лифтовое оборудование, установленное в зданиях Московской верфи, на которой производят электросуда, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Карачаровский механический завод продолжает расширение собственного сервисного направления для технического обслуживания подъемного оборудования, в том числе на промышленных объектах и в административных зданиях столицы. На Московской верфи лифтовый сервис КМЗ обеспечивает плановые осмотры и диагностику четырех пассажирских лифтов и двух подъемников для перевозки грузов", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он добавил, что в обслуживание входят профилактические работы и оперативное реагирование на заявки, которые поступают в диспетчерскую службу.

Так, четыре пассажирских лифта, работающие на верфи, выпущены предприятием. Они оснащены кабинами повышенной вместимости – их грузоподъемность составляет 1 тысячу килограммов, в них одновременно могут ездить до 13 человек. Кроме того, на предприятии установлены два спецподъемника, на которых сотрудники верфи могут перемещать грузы без сопровождения пассажиров.

По словам генерального директора КМЗ Дмитрия Сидельковского, завод развивает собственные монтажное и сервисное управления. Это помогает обеспечивать высокое качество и бесперебойную работу оборудования во время установки и эксплуатации. Лифтовый сервис за год работы принял на обслуживание более 3,2 тысячи единиц оборудования, в числе которых лифты и эскалаторы.

Также в КМЗ проработан полный цикл выпуска оборудования – от проектирования до монтажа и сервисного обслуживания. На базе предприятия создается кластер лифтостроения и вертикального транспорта.