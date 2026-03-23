15:53 23.03.2026 (обновлено: 16:20 23.03.2026)
Суд запретил деятельность фирме Галицкого и изъял его активы
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБизнесмен Александр Галицкий перед началом заседания Тверского суда в Москве
Бизнесмен Александр Галицкий перед началом заседания Тверского суда в Москве
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы признал запрещенной деятельность объединения "Алмаз-Кэпитал Партнерс" и изъял у инвестора Александра Галицкого имущество на сумму около 8 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Исковые требования генпрокуратуры удовлетворить", - огласила решение судья.
Суд удовлетворил иск о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении имущества в доход государства.
В доход государства изъято имущество, принадлежащее Галицкому и связанным с ним лицам: недвижимость, земельные участки в Москве и Подмосковье совокупной стоимостью более 1 млрд рублей, а также более 7 млрд рублей на его банковских счетах.
Среди прочего были изъяты пять машиномест в Москве, участок и два нежилых здания в Истринском районе Подмосковья, квартира на Патриарших прудах, при этом также загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе.
Как указывалось в иске, в 2008 году Галицкий в штате Калифорния, США, основал венчурный фонд "Алмаз Кэпитал Партнерс", специализирующийся на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна.
Прокуратура просила запретить деятельность объединения "Алмаз-Кэпитал Партнерс ЛТД" в связи с участием фонда в поддержке Украины. Ведомство указывало, что Галицкий высказывался с "симпатией" в сторону киевских властей.
В свою очередь представители Галицкого заявили в суде, что инвестор вышел из состава фонда в 2022 году, а высказывания отрицал. Во время заседания его юристы представила стопку документов, сторона прокуратуры также приложила 7 томов к материалам дела. Для ознакомления с материалами суд дал сторонам лишь 15 минут перерыва.
Также генпрокуратура настаивала, что с 2014 года в фонд инвестировал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который в тоже время инвестировал деньги для поддержки ВСУ. Юристы Галицкого же заявили, что в ЕБРР состоит представитель от РФ.
