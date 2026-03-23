Суд запретил деятельность фирме Галицкого и изъял его активы

МОСКВА, 23 мар - РИА Новост и. Тверской суд Москвы признал запрещенной деятельность объединения "Алмаз-Кэпитал Партнерс" и изъял у инвестора Александра Галицкого имущество на сумму около 8 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд удовлетворил иск о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении имущества в доход государства.

В свою очередь представители Галицкого заявили в суде, что инвестор вышел из состава фонда в 2022 году, а высказывания отрицал. Во время заседания его юристы представила стопку документов, сторона прокуратуры также приложила 7 томов к материалам дела. Для ознакомления с материалами суд дал сторонам лишь 15 минут перерыва.