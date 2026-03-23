"Удовлетворение": Гаджиев о признании Мажичем ошибки судьи

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Почетный президент махачкалинского футбольного "Динамо" Гаджи Гаджиев назвал относительным удовлетворением слова главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича об ошибочном назначении пенальти в ворота южан в кубковом матче с петербургским "Зенитом".

18 марта "Зенит" дома выиграл у махачкалинского "Динамо" в матче первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России по футболу со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джон Дуран, реализовавший пенальти на восьмой компенсированной к первому тайму минуте. Главный арбитр матча Павел Кукуян назначил 11-метровый удар после просмотра видеоассистента рефери (VAR). В понедельник Мажич в эфире "Матч Премьер" назвал назначение пенальти ошибочным.

"Хоть какое-то удовлетворение после 30 с лишним протестов махачкалинского "Динамо", из которых второй или третий признан правомерным. Конечно, результат не вернешь, продолжить борьбу в Кубке не удастся. Но хотя бы так, - сказал Гаджиев РИА Новости. - Будем надеяться, что эти оценки, которые выставляются судьям за игру, станут пожестче. Думаю, что это будет правильно. Мне кажется, что это мнение значительного количества экспертов, которые систематически достаточно жестко высказываются в адрес судейства".

"Почему это происходит - тоже не раз озвучивалось, я не только свои мысли говорю, но и значительной части специалистов футбола, - продолжил собеседник агентства. - Потому что и назначают судей, и оценивают их работу одни и те же люди. Это неправильно. И двойные стандарты не раз критиковались, в особенности связанные с единоборствами. Кто-то завышает планку, кто-то занижает, но никаких планок не должно быть, есть требования игры. Допустим, один увидел ситуацию так, другой иначе, это может быть. Но это не будет двойными стандартами".