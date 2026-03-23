"Удовлетворение": Гаджиев о признании Мажичем ошибки судьи - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
18:22 23.03.2026
"Удовлетворение": Гаджиев о признании Мажичем ошибки судьи
Гаджи Гаджиев. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Почетный президент махачкалинского футбольного "Динамо" Гаджи Гаджиев назвал относительным удовлетворением слова главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича об ошибочном назначении пенальти в ворота южан в кубковом матче с петербургским "Зенитом".
18 марта "Зенит" дома выиграл у махачкалинского "Динамо" в матче первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России по футболу со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джон Дуран, реализовавший пенальти на восьмой компенсированной к первому тайму минуте. Главный арбитр матча Павел Кукуян назначил 11-метровый удар после просмотра видеоассистента рефери (VAR). В понедельник Мажич в эфире "Матч Премьер" назвал назначение пенальти ошибочным.
"Хоть какое-то удовлетворение после 30 с лишним протестов махачкалинского "Динамо", из которых второй или третий признан правомерным. Конечно, результат не вернешь, продолжить борьбу в Кубке не удастся. Но хотя бы так, - сказал Гаджиев РИА Новости. - Будем надеяться, что эти оценки, которые выставляются судьям за игру, станут пожестче. Думаю, что это будет правильно. Мне кажется, что это мнение значительного количества экспертов, которые систематически достаточно жестко высказываются в адрес судейства".
"Почему это происходит - тоже не раз озвучивалось, я не только свои мысли говорю, но и значительной части специалистов футбола, - продолжил собеседник агентства. - Потому что и назначают судей, и оценивают их работу одни и те же люди. Это неправильно. И двойные стандарты не раз критиковались, в особенности связанные с единоборствами. Кто-то завышает планку, кто-то занижает, но никаких планок не должно быть, есть требования игры. Допустим, один увидел ситуацию так, другой иначе, это может быть. Но это не будет двойными стандартами".
Гаджиев отметил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) сама по себе не сделает судейство объективным. "Я не против VAR и внедрения техники в судейство, это нормальный процесс, он позволяет более справедливо оценивать игру. Но только в том случае, если к этому склонны люди. Ведь все равно люди управляют техникой. А пороки человека намного больше, чем пороки техники", - заключил почетный президент махачкалинского "Динамо".
