18:57 23.03.2026
Как снимали легендарный фильм "Семнадцать мгновений весны"
Как снимали легендарный фильм "Семнадцать мгновений весны"
Как снимали легендарный фильм "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости | Леонид Броневой и Вячеслав Тихонов в фильме "Семнадцать мгновений весны"
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В августе 1973 года вся страна затаила дыхание — вышел сериал "Семнадцать мгновений весны", который заставил всех придвинуться поближе к экранам. Но мало кому известно, что происходило за кадром.
Как снимали фильм про легендарного советского разведчика? И что могло помешать выходу ленты в свет?

Взгляд спас Тихонова

Вячеслав Тихонов был не первым претендентом на роль шпиона Штирлица. Роль хотел исполнить Арчил Гомиашвили. Артист стремился освободиться от ассоциации с Остапом Бендером, возникшей после фильма "12 стульев". В тот период у Арчила как раз завязался роман с Лиозновой, и актер был убежден, что она отдаст главную роль ему. Более того, за его кандидатуру активно выступал автор романа Юлиан Семенов.
Но когда Лиозновой кто-то намекнул на Гомиашвили, режиссер едва не лопнула от смеха: "Как представила этого грузинского Бендера в роли русского разведчика!.."
Но в последний момент что-то в глазах Тихонова ее убедило. Татьяна Лиознова выбрала его за то, что он умел "выразительно молчать". Это решение стало судьбоносным для советского кинематографа и подарило нам узнаваемый образ советского шпиона.

Чьи руки в кадре?

Когда зрителю показывали руки Штирлица крупным планом, мало кто мог подумать, что в этом кроется своя загадка. Это были не руки Тихонова. Они принадлежали художнику Феликсу Ростоцкому.
Дело в том, что на кисти у Тихонова была татуировка со словом "Слава". Гримеры многократно пытались чем-то ее перекрыть или замазать, но безуспешно. Поэтому режиссер прибегла к хитрости. Узкие красивые руки Ростоцкого идеально подошли для образа.
Когда в кадре Евгений Евстигнеев писал шифровки, на самом деле руки тоже "играл" Ростоцкий: у актера был некрасивый почерк. Разведчикам была присуща идеальная каллиграфия.

Чудом избежали беды

Однажды Вячеслав Тихонов опаздывал на съемки в то время, когда они проходили в столице Германии, Берлине. Он без лишних раздумий надел эсэсовскую форму в отеле и вышел на улицу, так как очень торопился.
Но возмущенные прохожие окружили актера, не давая пройти. Они готовы были вызвать милицию. Штирлица спас только вовремя появившийся ассистент режиссера.
Актер в панике не понимал, что произошло: люди смотрели на него с ненавистью, как на настоящего врага. После этого инцидента Тихонов больше никогда не рисковал выходить на улицу в форме без охраны.

Как фильм покорил Кастро

Татьяна Лиознова специально снимала черно-белый фильм, хотя цветное кино уже существовало. Она хотела добиться эффекта документальной ленты. По этой же причине она включала реальные кадры из хроники, достигая гармоничного результата.
На Кубе фильм произвел настоящий фурор. Местные политики толпой отпрашивались с заседаний, чтобы посмотреть новую серию про Штирлица. Лидер Фидель Кастро даже отправил в Москву запрос на киноленту, который советское правительство удовлетворило.
На острове организовали 14-часовой кинопоказ всех серий фильма разом. Присоединился к политикам и лидер государства, посмотрев фильм полностью — от начала до конца.
 
 
 
