Некоторые российские фигуристы не смогли вылететь из Петербурга в Москву

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Несколько фигуристов сборной России не смогли вовремя вылететь в Москву из Санкт-Петербурга после окончания Кубка Первого канала, некоторые поменяли билеты и отправятся домой утром, сообщили РИА Новости в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Во второй половине дня аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге несколько раз закрывался на прием и отправку самолетов из-за беспилотной опасности. Было отменено или задержано около 30 рейсов в Москву. Среди них были те, на которых должны были отправиться домой фигуристы, участвовавшие в Кубке Первого канала.