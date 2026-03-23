Фетисов назвал достижение Овечкина в НХЛ выдающимся

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Игроки и болельщики во всем мире отлично понимают, какое трудное и невероятное достижение установил капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин, забросивший 1000 шайб в лиге, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
В воскресенье "Вашингтон" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. 40-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф. Он стал вторым после канадца Уэйна Гретцки (1016) игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.
"Я думал и не мог придумать, с чем можно сравнить масштаб достижения Саши. О том, что можно забить тысячу голов в НХЛ, в свое время, наверное, никто и не мечтал, ни одно поколение хоккеистов. А оказалось, что это реально, и мы все стали свидетелями этого достижения. Мы все в России поддерживали Сашу, следили за ним и переживали за него. Хоккей развивается более 100 лет, и до этого только одному человеку (Гретцки) удалось этого добиться. Это впечатляющая цифра. Если говорить о восхождении на самый трудный в мире горный пик, то его покорили уже сотни людей. А здесь такого достижения добился всего второй человек за всю историю мирового хоккея", - сказал Фетисов.
"И это впечатляет. Мы понимаем, как это было непросто, и гордимся Сашей. Вы только вдумайтесь, на протяжении 20 с лишним лет в НХЛ ты должен в каждом сезоне забрасывать примерно по 40-50 шайб и даже больше. А с каждым годом это делать ведь все сложнее и сложнее. Саша просто молодец. Все хоккеисты и болельщики всех поколений в мире хорошо понимают, насколько это выдающееся достижение Александра Овечкина", - подчеркнул собеседник агентства.
Овечкин также является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).