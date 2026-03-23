Фетисов назвал достижение Овечкина в НХЛ выдающимся
Хоккей
11:02 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/fetisov-2082350139.html
Фетисов назвал достижение Овечкина в НХЛ выдающимся
Фетисов назвал достижение Овечкина в НХЛ выдающимся
Фетисов назвал достижение Овечкина в НХЛ выдающимся
Игроки и болельщики во всем мире отлично понимают, какое трудное и невероятное достижение установил капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
2026-03-23T11:02:00+03:00
2026-03-23T11:02:00+03:00
хоккей
спорт
россия
уэйн гретцки
вячеслав фетисов
госдума рф
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776545649_0:0:848:477_1920x0_80_0_0_f032972fe8e884ccb6c1813737ab7130.jpg
https://ria.ru/20260323/ovechkin-2082335344.html
https://ria.ru/20260109/fetisov-2066987800.html
россия
спорт, россия, уэйн гретцки, вячеслав фетисов, госдума рф, александр овечкин, вашингтон кэпиталз, колорадо эвеланш, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Россия, Уэйн Гретцки, Вячеслав Фетисов, Госдума РФ, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Колорадо Эвеланш, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Фетисов назвал достижение Овечкина в НХЛ выдающимся

Фетисов: все в мире хорошо понимают, чего добился Овечкин

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Игроки и болельщики во всем мире отлично понимают, какое трудное и невероятное достижение установил капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин, забросивший 1000 шайб в лиге, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
В воскресенье "Вашингтон" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. 40-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф. Он стал вторым после канадца Уэйна Гретцки (1016) игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
"Я думал и не мог придумать, с чем можно сравнить масштаб достижения Саши. О том, что можно забить тысячу голов в НХЛ, в свое время, наверное, никто и не мечтал, ни одно поколение хоккеистов. А оказалось, что это реально, и мы все стали свидетелями этого достижения. Мы все в России поддерживали Сашу, следили за ним и переживали за него. Хоккей развивается более 100 лет, и до этого только одному человеку (Гретцки) удалось этого добиться. Это впечатляющая цифра. Если говорить о восхождении на самый трудный в мире горный пик, то его покорили уже сотни людей. А здесь такого достижения добился всего второй человек за всю историю мирового хоккея", - сказал Фетисов.
"И это впечатляет. Мы понимаем, как это было непросто, и гордимся Сашей. Вы только вдумайтесь, на протяжении 20 с лишним лет в НХЛ ты должен в каждом сезоне забрасывать примерно по 40-50 шайб и даже больше. А с каждым годом это делать ведь все сложнее и сложнее. Саша просто молодец. Все хоккеисты и болельщики всех поколений в мире хорошо понимают, насколько это выдающееся достижение Александра Овечкина", - подчеркнул собеседник агентства.
Овечкин также является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).
ХоккейСпортРоссияУэйн ГретцкиВячеслав ФетисовГосдума РФАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзКолорадо ЭвеланшНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
