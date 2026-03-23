Ефимов: щиты "Виктория" и "Натали" построили 15 км тоннелей метро в Москве
Ефимов: щиты "Виктория" и "Натали" построили 15 км тоннелей метро в Москве - РИА Новости, 23.03.2026
Ефимов: щиты "Виктория" и "Натали" построили 15 км тоннелей метро в Москве
Тоннелепроходческие комплексы "Виктория" и "Натали" за время работы на Рублево-Архангельской линии метро в Москве проложили около 15 километров тоннелей,... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T11:03:00+03:00
2026-03-23T11:03:00+03:00
2026-03-23T11:03:00+03:00
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: щиты "Виктория" и "Натали" построили 15 км тоннелей метро в Москве
Ефимов: щиты "Виктория" и "Натали" построили более 15 км тоннелей метро в Москве
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Тоннелепроходческие комплексы "Виктория" и "Натали" за время работы на Рублево-Архангельской линии метро в Москве проложили около 15 километров тоннелей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Виктория" и "Натали" работали на строительстве Рублево-Архангельской линии в паре. До выполнения последней проходки между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща" щиты совместно проложили однопутные перегоны между станциями "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города подчеркнул, что совместно оба щита построили 15 километров тоннелей.
В частности, комплекс "Натали" за время своей работы провел более 6,3 километра путей, а именно проложил левый тоннель между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща". Также щит использовался во время работ на участках между станциями БКЛ "ЦСКА" и "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр", отмечается в сообщении пресс-службы градкомплекса.
В свою очередь комплекс "Виктория" построил 9,1 километра тоннелей. Щит проложил правый тоннель между "Рублево-Архангельским" и "Липовой Рощей", а еще соединил станции "Деловой центр", "Шелепиха" и "Хорошевская" на БКЛ, добавили в градкомплексе.
Рублево-Архангельская ветка метро соединит деловой центр "Москва-Сити" и территорию Рублево-Архангельское и будет доходить до Красногорска. Линия длиной более 27 километров будет состоять из 12 станций. Ветка будет иметь переходы на Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии московского метро.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что щиты "Натали" и "Виктория" завершили проходку двух тоннелей на Рублево-Архангельской линии метро на перегоне между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща".