Ефимов: щиты "Виктория" и "Натали" построили 15 км тоннелей метро в Москве

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Тоннелепроходческие комплексы "Виктория" и "Натали" за время работы на Рублево-Архангельской линии метро в Москве проложили около 15 километров тоннелей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Виктория" и "Натали" работали на строительстве Рублево-Архангельской линии в паре. До выполнения последней проходки между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща" щиты совместно проложили однопутные перегоны между станциями "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В частности, комплекс "Натали" за время своей работы провел более 6,3 километра путей, а именно проложил левый тоннель между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща". Также щит использовался во время работ на участках между станциями БКЛ "ЦСКА" и "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр", отмечается в сообщении пресс-службы градкомплекса.

В свою очередь комплекс "Виктория" построил 9,1 километра тоннелей. Щит проложил правый тоннель между "Рублево-Архангельским" и "Липовой Рощей", а еще соединил станции "Деловой центр", "Шелепиха" и "Хорошевская" на БКЛ, добавили в градкомплексе.

Рублево-Архангельская ветка метро соединит деловой центр "Москва-Сити" и территорию Рублево-Архангельское и будет доходить до Красногорска. Линия длиной более 27 километров будет состоять из 12 станций. Ветка будет иметь переходы на Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии московского метро.