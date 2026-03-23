14:27 23.03.2026
Жители Московской области начали записывать детей в первый класс
Первая волна онлайн-записи в первый класс стартовала в Московской области

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. На портале госуслуг Московской области в понедельник стартовала первая волна записи детей в первый класс, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
"Запись ребенка в школу реализуется полностью в цифровом формате, что дает родителям возможность подавать документы просто и без лишних затрат времени", — приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник.
Она добавила, что такой формат уже доказал свою эффективность и востребованность. В прошлом году этой услугой воспользовались более 69,5 тысячи раз. Причем большая часть заявлений — 44,2 тысячи — была подана именно в первую волну.
Первая волна записи продлится с 23 марта до 30 июня. В этот период подать заявление о приеме на обучение в школу могут семьи, проживающие по месту регистрации, льготные категории граждан и те, кто имеет преимущественное право зачисления. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, а также для тех, кто не успел подать документы во время первого этапа, запись в первый класс будет доступна с 6 июля по 5 сентября.
"Если вы уже написали заявление на перевод из детского сада в первый класс своего образовательного комплекса, то подавать заявку повторно не нужно", – подытожила Куртяник.
Услуга "Запись в школу" доступна на региональном портале в разделе "Образование" – "Школы". Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и при необходимости прикрепить документы. Решение о зачислении поступит в личный кабинет в течение трех рабочих дней.
