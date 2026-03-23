В челябинском зоопарке мужчина бросил медведю колбасу в упаковке и скрылся

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мар - РИА Новости. Мужчина в зоопарке Челябинска накормил медведя колбасой в упаковке и покинул территорию, за животным наблюдают ветеринары, сообщили РИА Новости в зоопарке.

По данным зоопарка, в воскресенье в зоопарк пришел мужчина с большим рюкзаком, из которого он доставал разные виды колбасы в пластиковых упаковках. Сотрудники его заметили, охранник начал за ним наблюдать, но мужчина успел молниеносно закинуть батон докторской колбасы в упаковке в вольер к белым медведям.

"К сожалению, сделано это было настолько быстро, что по камерам момент удалось отследить только постфактум. Белый медведь Сеня, конечно же, молниеносно колбасу съел, но обертку от нее не тронул. Сейчас Сеня под наблюдением ветеринаров и зоологов, которые постоянно отслеживают его состояние. Пока все хорошо", - говорится в сообщении.