Лихачев рассказал Гросси о ситуации на АЭС "Бушер"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в ходе телефонных переговоров с гендиректором МАГАИЭ Рафаэлем Гросси рассказал ему о "сложной, но управляемой" ситуации на иранской АЭС "Бушер".

Как заявило МАГАТЭ, Гросси в понедельник обсудил по телефону с Лихачевым атаку вблизи АЭС "Бушер" в Иране, и заявил, что военная активность не должна подвергать станцию и сотрудников опасности.

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) 17 марта сообщила о прилете снаряда на территорию АЭС "Бушер", обошлось без жертв и материального ущерба. Лихачев в тот же день уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока. Пострадавших среди российского персонала нет. Радиационная обстановка на площадке в норме.