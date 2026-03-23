В Литве ополчились на Дитера Болена из-за его слов о России

Дитер Болен во время выступления на фестивале "Авторадио" "Дискотека 80-х"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Очередной виток "охоты на ведьм", связанной с оголтелой русофобией, начался в Прибалтике. Концерты известного немецкого певца, экс-участника дуэта Modern Talking Дитера Болена в Литве отменили из-за его положительных высказываний о России.

Чем же не понравилось мнение музыканта? Каких еще исполнителей не хотят видеть в Прибалтике?

"У Украины нет шансов"

Выступления группы Дитера Болена Blue System должны были состояться 20 ноября в Клайпеде и 21-го числа в Каунасе, однако ссылки на них пропали из системы продажи билетов.

Ситуацию не обошли вниманием журналисты Литовского национального теле- и радиовещания (LRT), обратившиеся к организаторам концертов за разъяснениями.

"Да, концерт в Каунасе отменен. Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей площадке", — приводит издание слова представителя "Жальгирис-Арены" Мантаса Ведрикаса.

Организаторы вынуждены были отменить концерты под давлением Департамента государственной безопасности (ДГБ).

Как отмечает LRT, возможной причиной такого решения могли стать интервью музыканта, где певец негативно высказывался об охлаждении отношений между Берлином и Москвой, а также призывал к закупке российских энергоносителей.

"Три года назад он критиковал санкции, введенные Западом, <...> а недавно заявил, что "у Украины нет шансов против России", — говорится в публикации.

Надоели глупости

В начале скандального интервью музыкант обрисовал текущую ситуацию: Германия, по его словам, сегодня покупает фактически ту же российскую нефть, получая ее через посредников, — итоговая стоимость оказывается втрое выше прежней.

Союз между Москвой и Берлином когда-то был практически идеальным: Россия предоставляла ресурсы, а Германия — технологии. Обе стороны выигрывали.

"С чисто экономической точки зрения у них было одно, у нас было другое. Эдакий дуэт Modern Talking. И все это решили уничтожить?!" — открыто удивляется Дитер Болен.

Музыкант признался, что прекрасно понимает риск подобных заявлений. Но не готов отказываться от своих слов.

"Все эти глупости мне надоели", — заявил Болен.

Травля из-за "Калинки"

Отменили недавно и выступление популярного хорватского виолончелиста Степана Хаузера, концерт которого должен был состояться в августе в вильнюсском Нагорном парке.

"Мы отменяем выступления Хаузера в странах Балтии. По просьбе артиста мы не будем делать никаких дополнительных заявлений или комментариев", — сообщили представители концертного агентства LTips.

Причиной отмены стал пост музыканта в социальных сетях, опубликованный им в начале марта: Хаузер выложил видеоролик с исполнением им мелодии "Калинка", сопроводив его изображением Кремля и российского флага.

Ролик являлся частью проекта Хаузера "Музыка объединяет мир", в рамках которого он исполняет известные мелодии разных стран.

"Я хочу раз и навсегда доказать, что музыка связывает и объединяет все нации, все культуры и всех людей на этой планете. Именно поэтому я решил исполнить по одной песне из каждой страны", — говорил Хаузер.

Однако из-за "Калинки" виолончелист подвергся травле — его страницу в социальной сети массово атаковали боты с флажками Украины и стран Балтии. Они оставляли оскорбительные комментарии в адрес музыканта.

Хотят запретить на законодательном уровне

Впрочем, для стран Прибалтики отмена концертов артистов, посмевших иметь собственное мнение, отличное от "политической повестки", уже давно стала нормальным явлением.

Два года назад концерт в Литве отменили итальянскому певцу Энцо Гинацци, более известному как Пупо, — за то, что незадолго до этого он выступал в России.

А в декабре 2024 года в Литовской Республике отменили два клубных концерта американского рок-музыканта Марко Мендосы по аналогичной причине. Дескать, он тоже слишком часто выступает в России.

В настоящее время в регионе даже заговорили о введении специальных законодательных ограничений, чтобы всякий раз спецслужбам не приходилось решать вопросы с запретами концертов "пророссийских" исполнителей в "ручном режиме".