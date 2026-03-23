Минимум 46 общественных пространств благоустроят в Смоленской области

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Не менее 46 общественных и 26 дворовых территории, а также 36 детских площадок благоустроят в Смоленской области в этом году, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"В 2026 году планируем благоустроить не менее 46 общественных и 26 дворовых территории, а также 36 детских площадок во всех муниципальных образованиях. Важно, что жители сами выбирают, какие объекты необходимо обновить в первую очередь. Именно на это и нацелен проект "Формирование комфортной городской среды"", — написал он в своем канале в мессенджере Мах.

В 2025 году в рамках программы в регионе благоустроили 87 территорий. В их числе 35 общественных — парки, скверы, набережные — и 52 дворовых. Так, на Площади Победы в Смоленске выполнили благоустройство сквера перед кинотеатром "Октябрь". Полностью заменили основание и покрытие площадью более 8 тысяч квадратных метров, обновили систему освещения, установили новые лавочки, качели и урны.

"Сквер стал еще более привлекательным благодаря архитектурно-художественной подсветке памятника “Защитникам и освободителям Смоленска” и участка крепостной стены", — добавил Анохин.

В Реадовском парке в областном центре на территории у Кургана Бессмертия обустроили пешеходные и велосипедные дорожки, установили новые скамейки и создали спортивную зону с волейбольными площадками, мини-футболом и воркаут-пространством. Также здесь появился многофункциональный павильон и велопарковки.

В Рудне завершили благоустройство набережной реки Малая Березина. На объекте обустроили прогулочные зоны: заменили покрытие на брусчатку, установили качели, скамейки, урны и смонтировали систему освещения.