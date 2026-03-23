Власти Турции обеспечивают безопасность туристов на фоне кризиса в регионе

АНКАРА, 23 мар — РИА Новости. Правительство Турции полностью обеспечивает безопасность туристов на фоне ситуации на Ближнем Востоке, при этом турсектор не фиксирует жалоб со стороны отдыхающих, сообщили РИА Новости в администрации президента страны.
"Турецкая сторона принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов по всей стране. На текущий момент соответствующие органы и представители турсектора не фиксируют каких-либо жалоб со стороны иностранных гостей, включая туристов из России, на условия безопасности отдыха", — сообщили в администрации президента Турции.
В администрации подчеркнули, что туристическая инфраструктура функционирует в штатном режиме, а компетентные службы продолжают внимательно отслеживать ситуацию и оперативно реагировать на возможные риски.
Ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на работу турсектора Турции, все услуги продолжают оказываться, заявили ранее РИА Новости в Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB).