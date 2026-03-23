15:09 23.03.2026 (обновлено: 18:29 23.03.2026)
Россияне стали бронировать гостиницы в Азии почти вдвое больше
Количество бронирований гостиниц и отелей в странах Азии весной и летом среди россиян выросло на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 23.03.2026
азия, китай, таиланд, путешествия, туризм
© РИА Новости / Павел Львов | Девушка на байдарке на озере Чео Лан в провинции Сураттхани
Девушка на байдарке на озере Чео Лан в провинции Сураттхани. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Количество бронирований гостиниц и отелей в странах Азии весной и летом среди россиян выросло на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в сервисе "Островок".
"Количество бронирований в странах региона на весну-лето 2026 года выросло на 46% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - сказали в "Островке".
По их данным, на направления Азии приходится каждое пятое бронирование от российских туристов за рубежом в период с марта по август. "В целом в топ‑лист самых востребованных стран Азии у российских туристов входят Таиланд, Китай, Япония, Вьетнам, Индонезия, Южная Корея, Малайзия, Индия, Мальдивы и Шри-Ланка", - сказали там.
Отмечается также рост интереса к премиальному отдыху на этом направлении, что может быть связано с перераспределением турпотока с ближневосточных курортов.
Управляющий директор сервиса "Островок" Ирина Козлова рассказала, что рост интереса к региону связан и с увеличением числа прямых рейсов. "Дополнительный импульс дают визовые послабления: на опыте Китая мы увидели, как отмена ограничений стимулирует турпоток. Не стоит исключать и культурный интерес: азиатская кухня, поп-культура и образ жизни все активнее проникают в Россию и в том числе стимулируют спрос на поездки", - подчеркнула она.
Как рассказали в сервисе, средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения в Азии на весну-лето в этом году составляет 9 тысяч рублей. В то же время ночь в отеле в Японии - в среднем 11,7 тысячи рублей, в Китае - 10 тысяч, в Южной Корее - 9,3 тысячи, в Таиланде - 8,3 тысячи, в Малайзии - 7,5 тысячи, а в Индии и Вьетнаме цены ниже - 6,6 и 5,9 тысячи рублей за ночь соответственно.
Отмечается, что более половины всех поездок в Азию - 59% - приходится на пары без детей. "На соло-путешественников - каждое пятое бронирование (21%), на семьи с детьми - 15%, на компании взрослых - 5%", - заключили в сервисе.
