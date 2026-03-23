На севере Израиля в автобус попали осколки ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар – РИА Новости. Осколки ракет попали в автобус в районе Кирьят-Шмона на севере Израиля, есть пострадавшие, сообщила в понедельник израильская гостелерадиокомпания Kan.
"Падения (осколков ракет – ред.) в Кирьят-Шмоне: осколки повредили автобус, есть пострадавшие" - говорится в сообщении.
Также пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что оказывает помощь 50-летнему мужчине, который пострадал в результате инцидента. Его состояние оценивается как тяжелое.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. Израильская армия 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
