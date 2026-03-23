© REUTERS / Tyrone Siu Сотрудники службы безопасности работают на месте повреждения автобуса в Кирьят-Шмоне. 23 марта 2026

На севере Израиля в автобус попали осколки ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар – РИА Новости. Осколки ракет попали в автобус в районе Кирьят-Шмона на севере Израиля, есть пострадавшие, сообщила в понедельник израильская гостелерадиокомпания Kan.

"Падения (осколков ракет – ред.) в Кирьят-Шмоне: осколки повредили автобус, есть пострадавшие" - говорится в сообщении.

Также пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что оказывает помощь 50-летнему мужчине, который пострадал в результате инцидента. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее служба гражданской обороны Израиля сообщила, что на севере страны сработали системы воздушной тревоги в связи с угрозой обстрела из Ливана