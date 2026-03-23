FT: агрессия против Ирана ставит под угрозу безопасность Израиля
Агрессия против Ирана, инициированная США и Израилем, не обеспечивает еврейское государство безопасностью на долгий период, а, наоборот, ставит его под угрозу,... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T17:54:00+03:00
FT: агрессия против Ирана ставит под угрозу долгосрочную безопасность Израиля
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Агрессия против Ирана, инициированная США и Израилем, не обеспечивает еврейское государство безопасностью на долгий период, а, наоборот, ставит его под угрозу, считает обозреватель британской газеты Financial Times
Гидеон Рахман.
"Реальность такова, что война с Ираном
, долго желаемая (премьер-министром Израиля
Биньямином - ред.) Нетаньяху, не сделала его страну безопаснее. В действительности, она ставит под угрозу долгосрочную безопасность Израиля", - пишет в своей статье Рахман.
По его мнению, есть две причины ухудшения ситуации для Израиля. Во-первых, действия израильских властей в секторе Газа и Иране ослабляют двухпартийную поддержку США
, которая долгое время была самой важной гарантией безопасности страны.
Во-вторых, есть явные признаки того, что агрессия против Ирана идет не так, как планировалось. Быстрой победы, на которую надеялись Израиль и США, не произошло, а конфликт обострился до такой степени, какую никто из них не ожидал.
Рахман напомнил, что события, которые Нетаньяху ранее преподносил, как решающие победы, например, действия в Газе, таковыми не были, так как поставленные цели не были достигнуты.
"Подход Нетаньяху - это формула непрекращающейся войны на фоне стремительного снижения международной поддержки Израиля, в том числе со стороны США", - пишет в своей статье автор, отмечая, что единственный путь достижения Израилем безопасности связан с политическими и дипломатическими мерами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.