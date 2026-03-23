FT: агрессия против Ирана ставит под угрозу безопасность Израиля

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Агрессия против Ирана, инициированная США и Израилем, не обеспечивает еврейское государство безопасностью на долгий период, а, наоборот, ставит его под угрозу, считает обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.

"Реальность такова, что война с Ираном , долго желаемая (премьер-министром Израиля Биньямином - ред.) Нетаньяху, не сделала его страну безопаснее. В действительности, она ставит под угрозу долгосрочную безопасность Израиля", - пишет в своей статье Рахман.

По его мнению, есть две причины ухудшения ситуации для Израиля. Во-первых, действия израильских властей в секторе Газа и Иране ослабляют двухпартийную поддержку США , которая долгое время была самой важной гарантией безопасности страны.

Во-вторых, есть явные признаки того, что агрессия против Ирана идет не так, как планировалось. Быстрой победы, на которую надеялись Израиль и США, не произошло, а конфликт обострился до такой степени, какую никто из них не ожидал.

Рахман напомнил, что события, которые Нетаньяху ранее преподносил, как решающие победы, например, действия в Газе, таковыми не были, так как поставленные цели не были достигнуты.

"Подход Нетаньяху - это формула непрекращающейся войны на фоне стремительного снижения международной поддержки Израиля, в том числе со стороны США", - пишет в своей статье автор, отмечая, что единственный путь достижения Израилем безопасности связан с политическими и дипломатическими мерами.