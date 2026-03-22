"Спартак" не собирается сдаваться в серии с "Локомотивом", заявил Жамнов
2026-03-22T13:34:00+03:00
хоккей
алексей жамнов
континентальная хоккейная лига (кхл)
спартак (москва)
локомотив (ярославль)
Хоккей, Алексей Жамнов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спартак (Москва), Локомотив (Ярославль)
Жамнов: "Спартак" не собирается сдаваться в серии плей-офф КХЛ с "Локомотивом"
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов в преддверии старта серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива" заявил, что его команда настроена на трудное противостояние.
"Спартак" по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял восьмое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф "красно-белые" сыграют с "Локомотивом", который стал первым на Западе. В ходе "регулярки" "Спартак" проиграл все четыре матча против железнодорожников.
"Прекрасно понимаем ситуацию, знаем, какие ошибки были допущены и почему были проиграны матчи против "Локомотива" в чемпионате. Постараемся убрать эти ошибки. В плей-офф совсем другой хоккей. Мы просто так сдаваться не собираемся. Настраиваемся на трудные игры. Не знаю, насколько проще играть в качестве команды, которую не считают фаворитом. Мы встретимся с одной из сильнейших команд лиги и действующим обладателем Кубка Гагарина. У нас есть план на эту серию, и мы постараемся его реализовать. Победить "Локомотив" можно за счет правильной игры. Нельзя давать шанс сопернику. В предыдущих очных матчах с "Локомотивом" мы эти шансы давали", - сказал Жамнов журналистам.
Серия между "Локомотивом" и "Спартаком" начнется 24 марта в Ярославле.