"Спартак" не собирается сдаваться в серии с "Локомотивом", заявил Жамнов - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
13:34 22.03.2026
"Спартак" не собирается сдаваться в серии с "Локомотивом", заявил Жамнов
"Спартак" не собирается сдаваться в серии с "Локомотивом", заявил Жамнов - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
"Спартак" не собирается сдаваться в серии с "Локомотивом", заявил Жамнов
Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов в преддверии старта серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского... РИА Новости Спорт, 22.03.2026
2026-03-22T13:34:00+03:00
2026-03-22T13:34:00+03:00
алексей жамнов, континентальная хоккейная лига (кхл), спартак (москва), локомотив (ярославль)
Хоккей, Алексей Жамнов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спартак (Москва), Локомотив (Ярославль)
"Спартак" не собирается сдаваться в серии с "Локомотивом", заявил Жамнов

Жамнов: "Спартак" не собирается сдаваться в серии плей-офф КХЛ с "Локомотивом"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Главный тренер ХК "Спартак" Алексей Жамнов
Главный тренер ХК Спартак Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов в преддверии старта серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива" заявил, что его команда настроена на трудное противостояние.
"Спартак" по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял восьмое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф "красно-белые" сыграют с "Локомотивом", который стал первым на Западе. В ходе "регулярки" "Спартак" проиграл все четыре матча против железнодорожников.
"Прекрасно понимаем ситуацию, знаем, какие ошибки были допущены и почему были проиграны матчи против "Локомотива" в чемпионате. Постараемся убрать эти ошибки. В плей-офф совсем другой хоккей. Мы просто так сдаваться не собираемся. Настраиваемся на трудные игры. Не знаю, насколько проще играть в качестве команды, которую не считают фаворитом. Мы встретимся с одной из сильнейших команд лиги и действующим обладателем Кубка Гагарина. У нас есть план на эту серию, и мы постараемся его реализовать. Победить "Локомотив" можно за счет правильной игры. Нельзя давать шанс сопернику. В предыдущих очных матчах с "Локомотивом" мы эти шансы давали", - сказал Жамнов журналистам.
Серия между "Локомотивом" и "Спартаком" начнется 24 марта в Ярославле.
