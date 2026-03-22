Поведение Зеленского исключает его встречу с Путиным, считает Карасин

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время "исключена" из-за поведения главы киевского режима.

"Они (встречи Путина и Зеленского , - ред.), конечно, не исключены. Но поведение киевского гауляйтера полностью исключают эту встречу в ближайшее время", - сказал Карасин интернет-изданию " Лента.ру ".

По словам сенатора, которые приводит издание, один из участников такой потенциальной встречи ведет себя "неподобающим образом" и является источником напряженности и в двухсторонних, и в международных отношениях.