МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты The Independent бурно отреагировали на жалобы Владимира Зеленского из-за ожидающегося дефицита ракет для ЗРК Patriot на Украине из-за агрессии США и Израиля против Ирана.
"Спасибо, капитан очевидность! Зеленый гоблин в панике. Мне просто интересно, неужели он действительно надеялся, что его удача никогда не закончится?" — поинтересовался один комментатор.
"Перестань жаловаться и сделай что-нибудь полезное для своей страны. Постарайся поумнеть, перестань думать, что побеждаешь, и полностью игнорируй обещания ЕС о масштабной военной поддержке, потому что ее не будет. Просто начни думать о своем народе, капитулируй безоговорочно, проведи выборы, уйди из политики, и, возможно, тогда тебе позволят наслаждаться остатком жизни в комфорте в одном из твоих особняков за границей", — обрушился с критикой другой.
"Они хотят наши деньги и готовы сказать что угодно, чтобы их получить", — добавил третий.
"Кто-то до сих пор прислушивается к тому, что говорят в Киеве. Пустая трата времени", — резюмировал еще один читатель.
Зеленский 18 марта жаловался, что Украина столкнется с дефицитом ракет для ЗРК Patriot из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, это станет серьезным вызовом для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.