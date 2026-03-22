Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 22.03.2026 (обновлено: 07:31 22.03.2026)
https://ria.ru/20260322/yaponiya-2082214215.html
МИД Японии сделал заявление после слов Трампа об атаке на Перл-Харбор
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что не считает странным упоминание президентом США Дональдом Трампом атаки на Перл-Харбор во время японо-американского... РИА Новости, 22.03.2026
в мире
япония
перл-харбор
сша
тосимицу мотэги
дональд трамп
санаэ такаити
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847767833_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_c5520dc7dfcd45c6a0c7fb7046f836e5.jpg
https://ria.ru/20260320/tramp-2081832369.html
https://ria.ru/20260320/otkaz-2081859912.html
япония
перл-харбор
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847767833_41:0:1464:1067_1920x0_80_0_0_4714329ffbc5c3dd727f988d5e8f6b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Здание Министерства иностранных дел Японии
Здание Министерства иностранных дел Японии

Здание Министерства иностранных дел Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 22 мар — РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что не считает странным упоминание президентом США Дональдом Трампом атаки на Перл-Харбор во время японо-американского саммита, когда тот говорил о причинах, по которым союзники не были заранее уведомлены об ударе по Ирану.
"Разговор дошёл даже до темы атаки на Перл-Харбор, но в этом не было ничего странного", - подчеркнул министр в эфире программы телеканала Fuji TV.
По словам Мотэги, Япония не участвует в ударах по Ирану, поэтому с международной точки зрения заранее уведомлять её в такой ситуации было бы невозможно.
Комментируя слова Трампа о том, что Япония, как никто другой знает про сюрпризы, и почему Токио не уведомил Вашингтон заранее об атаке на Перл-Харбор, глава МИД напомнил, что 80 лет назад Япония и США находились в состоянии противостояния и не были союзниками.
"Разумеется, в такой ситуации невозможно представить, чтобы японская сторона заранее предупреждала о нападении", — добавил Мотэги.
Слова Трампа, а также отсутствие реакции со стороны премьер-министра Японии Санаэ Такаити вызвали негодование среди некоторых японских политиков и общественности.
В мире, Япония, Перл-Харбор, США, Тосимицу Мотэги, Дональд Трамп, Санаэ Такаити, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала