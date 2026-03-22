ГЕНИЧЕСК, 22 мар - РИА Новости. Боевики киевского режима систематически размещают в жилых районах города Херсон артиллерийские орудия, прячась таким образом за мирными жителями, сообщил РИА Новости оператор разведывательно-ударного комплекса "Zala-Ланцет" группировки войск "Днепр" с позывным "Мореман".

"Всушники в самом населенном пункте Херосон располагают свои орудия таким образом, что прячутся за мирными жителями, за гражданскими объектами, за домами мирных жителей", - сообщил РИА Новости десантник "Днепра", оператор БПЛА Zala с позывным "Мореман".