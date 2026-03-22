Экономист назвала самый выгодный срок открытия вклада

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Дробление вкладов на сроки размещения три и шесть месяцев позволит сегодня получить максимальную доходность и заложить задел на будущее, рассказала агентству “Прайм” эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.
“Короткий трехмесячный вклад подстраховывает от резкого изменения вектора ДКП: если ЦБ проявит ястребиную риторику и сохранит ставку, эти деньги высвобождаются для реинвестирования на улучшенных условиях. Шестимесячный депозит, в свою очередь, позволяет "собрать" текущую доходность на более длинном горизонте”, — пояснила она.
При этом во второй половине года, когда ставки, как ожидается, снизятся еще сильнее, инвестор сможет располагать свободными деньгами.
Из-за конфликта на Ближнем Востоке нефть, вероятно, будет дорогой еще несколько месяцев. Это отличные условия для роста индекса Мосбиржи к 3000 пунктов, а для инвесторов — заработать на акциях. Поэтому часть средств лучше иметь под рукой, чтобы оперативно их инвестировать, заключила Глухова.
