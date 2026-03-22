Рейтинг@Mail.ru
Экономист назвала самый выгодный срок открытия вклада - РИА Новости, 22.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 22.03.2026
https://ria.ru/20260322/vklad-2082087420.html
Экономист назвала самый выгодный срок открытия вклада
ближний восток
эльвира глухова
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
общество
россия
вклады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_bf49b471d4c6f14465df092b5ac90fab.jpg
https://ria.ru/20260319/oshibka-2081566880.html
https://ria.ru/20260227/investitsiya-2077031993.html
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_212:0:1959:1310_1920x0_80_0_0_23476b260b55003cb864ca641bf2a67a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ближний Восток, Эльвира Глухова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Общество, Россия, Вклады
Экономист назвала самый выгодный срок открытия вклада

Экономист Глухова заявила о повышении доходности вкладов через их дробление

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Дробление вкладов на сроки размещения три и шесть месяцев позволит сегодня получить максимальную доходность и заложить задел на будущее, рассказала агентству “Прайм” эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.
“Короткий трехмесячный вклад подстраховывает от резкого изменения вектора ДКП: если ЦБ проявит ястребиную риторику и сохранит ставку, эти деньги высвобождаются для реинвестирования на улучшенных условиях. Шестимесячный депозит, в свою очередь, позволяет "собрать" текущую доходность на более длинном горизонте”, — пояснила она.
При этом во второй половине года, когда ставки, как ожидается, снизятся еще сильнее, инвестор сможет располагать свободными деньгами.
Из-за конфликта на Ближнем Востоке нефть, вероятно, будет дорогой еще несколько месяцев. Это отличные условия для роста индекса Мосбиржи к 3000 пунктов, а для инвесторов — заработать на акциях. Поэтому часть средств лучше иметь под рукой, чтобы оперативно их инвестировать, заключила Глухова.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала