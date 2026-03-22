В России появится вакцина от пневмококка

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вакцина от пневмококка будет зарегистрирована в России 2026 году, стартовали ее клинические исследования с участием детей, сообщила РИА Новости глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Ранее глава агентства сообщала, что регистрация вакцины от менингококковой инфекции ожидается в 2026 году, а ее клинические исследования у детей начнутся в марте.