11:49 22.03.2026
Аналитики выяснили, почему россияне чаще всего увольняются
Чаще всего россияне увольняются, не проработав и года, из-за несоответствия зарплаты и фактических рабочих задач, отношения руководства и отсутствия... РИА Новости, 22.03.2026
https://ria.ru/20250930/rabota-2045286365.html
https://ria.ru/20251112/rabota-2054373588.html
https://ria.ru/20251010/zarplata-2047413319.html
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Чаще всего россияне увольняются, не проработав и года, из-за несоответствия зарплаты и фактических рабочих задач, отношения руководства и отсутствия возможностей карьерного роста, говорится в исследовании платформы Dream Job, которое есть у РИА Новости.
Исследование проводилось на основании анализа более чем 239 тысяч отзывов о работодателях на платформе.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Россияне готовы сразу сменить работу на ту, где предложат зарплату выше
30 сентября 2025, 07:37
"На фактор оплаты приходится 26% упоминаний среди причин раннего ухода сотрудников. При этом уровень дохода, как правило, обсуждается и фиксируется еще на этапе найма, поэтому разочарование связано не с самой цифрой, а с тем, как она соотносится с реальной нагрузкой, условиями и ожиданиями от роли. Уже на старте важно проговаривать, какие задачи ждут сотрудника и в каком темпе предстоит работать", - приводятся в исследовании слова основателя и гендиректора Dream Job Бориса Курбатова.
Второе место среди причин раннего ухода (24%) занимает фактор руководства - работники оценивают не только уровень дохода, но и насколько условия и отношение со стороны менеджмента "стоят" этих денег.
На третьем месте - карьера и развитие (15%). "Освоившись в компании, сотрудник начинает понимать, как устроена работа у коллег, есть ли движение внутри команды, дают ли ему больше ответственности, и есть ли рост доверия со стороны руководства. Если ничего не меняется, человек делает вывод, что успешной карьеры здесь не будет", - объясняют аналитики.
Также в 11% комментариев упоминается нагрузка и график работы - причиной ухода могут стать переработки, плавающее расписание и высокая интенсивность работы, отмечается в исследовании.
Офис - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Опрос показал, почему россияне переходят на работу к конкурентам
12 ноября 2025, 05:29
Чаще всего сотрудники уходят, не проработав и года, в сервисных и массовых сегментах. Так, в гостиницах, ресторанах, общепите и кейтеринге доля отзывов, в которых пользователи указывают, что ушли в первые 12 месяцев, достигает 48%, в сфере услуг - 46%, в розничной торговле - 43%.
Также сотрудники долго не задерживаются в сферах искусства и культуры, услуг для бизнеса и непищевых товаров народного потребления - по 42% отзывов; в креативных индустриях (СМИ, маркетинг, реклама, PR, дизайн и продюсирование) - 41%. "В этих сферах о работе меньше года говорится примерно в каждом втором-третьем негативном отзыве", - отметили в компании.
При этом в более крупных и капиталоемких отраслях показатели ниже, что выглядит достаточно контрастно. В добыче доля ранних уходов составляет 29%, в энергетике - 28%, в нефтегазе - 26%. "Здесь более сложный вход в профессию и формализованные условия снижают вероятность импульсивных решений о найме и увольнении", - объясняют аналитики.
Они также отмечают, что в небольших компаниях доля ранних уходов выше. Так, в компаниях с численностью персонала до 50 человек она достигает 42%, в сегменте компаний со штатом 51-200 человек - 40%, а в крупных организациях (500+ сотрудников) показатель снижается до 35%.
"Разница во многом связана с устойчивостью процессов - в небольших командах выше зависимость от конкретного руководителя и менее формализованы условия, тогда как в больших структурах адаптация и нагрузка предсказуемы", - поясняют авторы исследования.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Каждый четвертый работодатель повысил зарплаты в третьем квартале года
10 октября 2025, 02:08
 
