Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые разработали способ управлять техникой с помощью жестов - РИА Новости, 22.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
05:10 22.03.2026
https://ria.ru/20260322/uchenye-2082209320.html
Российские ученые разработали способ управлять техникой с помощью жестов
наука
российская академия наук
российский научный фонд
международный женский день
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022353142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c7796aa78faabab75e833450ecee927.jpg
https://ria.ru/20260227/zhvachka-2077102825.html
https://ria.ru/20260216/uchenye-2074620559.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022353142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1bb45ce96b49b3e0a5ca6f549711e921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российские ученые разработали способ управлять техникой с помощью жестов

© Фото : Пресс-служба ДИППЭлектроника
Электроника - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Электроника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН разработали программное обеспечение для управления электроникой при помощи жестов, технология распознает движения почти со 100% точностью, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
«
"Мы разработали программное обеспечение, которое позволяет по видео распознавать широкий спектр управляющих жестов, которые в повседневной жизни и на работе активно использует каждый человек. Условно говоря, когда пользователь захочет позвонить или поставить лайк под фото в соцсети, ему достаточно показать в камеру большой палец", - сказал старший научный сотрудник Лаборатории речевых и многомодальных интерфейсов СПб ФИЦ РАН Дмитрий Рюмин, слова которого приводятся в сообщении.
Он пояснил, что в медицине или на пищевом производстве дистанционное управление оборудованием при помощи жестов поможет обеспечить высокий уровень гигиены.
«
"Для повышения качества распознавания используется сравнительно новая технология — нейросетевая модель, которая позволяет получать трехмерную карту глубины изображения. Она помогает определять жесты даже в условиях, когда фон сливается с руками человека. Эта технология позволила добиться рекордной точности распознавания жестов — более 99,6% — по сравнению с существующими аналогами", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что программное обеспечение автоматически распознает 34 наиболее часто используемых жеста, включая отсутствие жеста. С их помощью можно, например поставить лайк, позвонить по телефону, поставить точку, выбрать предмет. Достаточно включить ПО на ноутбуке или компьютере и показать жест на камеру.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала