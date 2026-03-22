ЦАХАЛ нанесла удары по командным центрам "Хезболлы" в Ливане

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по порядка 15 командным центрам движения "Хезболлах" в Ливане.
«
"В ходе еще одной волны ударов сегодня (в воскресенье - ред.) в районе (города - ред.) Набатии на юге Ливана были нанесены удары по около 15 командным центрам "Хезболлах", - сообщила пресс-служба армии.
Ранее очевидцы рассказали РИА Новости, что израильская авиация уничтожила мост через реку Литани на главной автомагистрали, связывающей крупнейший город на юге Ливана - Тир - с основной частью страны.
В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. Израильская армия 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
