Теннисистка Гауфф пробилась в четвертый круг турнира в Майами

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Майами, призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.

В матче третьего круга Гауфф (4-й номер посева) обыграла соотечественницу Алисию Паркс со счетом 3:6, 6:0, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут.