Охота за "русскими" танкерами: французский абордаж уничтожает экономику ЕС - РИА Новости, 22.03.2026
08:00 22.03.2026 (обновлено: 08:08 22.03.2026)
Охота за "русскими" танкерами: французский абордаж уничтожает экономику ЕС
Аналитика, Россия, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Куба, Мозамбик

Охота за "русскими" танкерами: французский абордаж уничтожает экономику ЕС

Елена Караева
Началась такая борьба за "прогресс и демократию" а значит, и против России, что от экономики "райского сада", как самопозиционирует себя ЕС, в очень скором будущем не останется и камня на камне.
Пока коллективный европеец выбирает между едой и заправкой бензобака (цена около трех евро за литр топлива не собирается снижаться), политики, эти украинствующие европейцы, гоняются за танкерами, если и когда эти нефтеналивные суда заправлялись драгоценным по нынешним временам карго в русских портах.
Эммануэль Макрон, которому очень страшно приказывать французским кораблям, тем самым, что отираются недалеко от Ормуза, сопровождать газовозы с грузом для его же собственной страны, с пылом и жаром дает команды на абордаж, если ему чужой — в данном случае плавающий под флагом Мозамбика — танкер чем-то не нравится.
Макрон отдает такой приказ, потому что он — лично и персонально — охотится за "русскими теневыми" танкерами.
Новая авантюра с уже вторым нефтеналивным судном, находившимся в международных водах Средиземноморья, "взятым штурмом" ВМС Пятой республики, закончится примерно таким же позором, каким закончилась первая. Судно отпустили тогда. И отпустят, скорее всего, и сейчас.
Акты беззастенчивого пиратства (иначе французский бандитизм на море назвать нельзя) имеют для обитателей "райского сада" железное медийное объяснение. Принадлежность к теневому флоту. К русскому теневому флоту. Откуда эта инфа? Примерно оттуда, откуда были "сведения" о первом танкере. Его, еще раз — напоказ арестованного и препровожденного с военным эскортом в портовый Марсель, вынуждены были отпустить.
Европейские политические украинцы сегодня готовы идти абсолютно на любые преступления, в том числе в отношении и собственных народов, ввергая тех в немыслимую еще несколько лет назад нищету, и собственных экономик, которые они режут без наркоза.
"Денег на помощь частным лицам, мелкому бизнесу, вообще всем невольным участникам сегодняшнего топливного кошмара в казне нет", — такова официальная позиция французского кабмина. Позиции других кабминов и прочих властных институций еэсовских стран практически идентичны.
Зато и несомненно, деньги тот же Макрон не считает, если и когда нужно ублажить Зеленского. Какие деньги, если и когда требуется поиграть военно-морскими мускулами, гоняя и авианосец, и преданную ему авианосную группу взад-вперед по волнам европейских морей.
Сегодняшние решения политических украинцев охотиться за "русскими танкерами" продиктованы только и исключительно их параноидальной русофобией. Русофобия европейских политических украинцев распространяется и на наших друзей, партнеров и союзников.
Куба, которая из-за американской блокады погружена в блэкаут, не занимает ни на секунду внимание тех, кто трясет фальшивками про "русский теневой флот". Однако именно украинствующие европейцы плевать хотели, не принимая в расчет, что в сложнейшей и тоже ничем не спровоцированной ситуации опосредованной агрессии нынешний энергетический кризис Острова свободы бьет по тем, кого они как бы всегда защищали. По крайней мере на словах: это пожилые люди, дети и те, кто нуждается в постоянной и ежечасной помощи.
Но что там какие-то кубинцы, если нужно гоняться за "теневым" русским танкером. Под флагом Мозамбика.
Чтобы оценить всю степень подлого и преступного лицемерия, стоит сказать то, что сообщает в том числе и западная пресса.
Сейчас к берегам Кубы идет, как опять-таки говорит европейская медийка, русский танкер. Под российским триколором. Значащийся в реестре "Роскомфлота". Ни от кого не таясь. И ничего не боясь.
Русский танкер, как говорят, уже вошел в воды Атлантики. В момент хода по Ла-Маншу нефтеналивное судно сопровождал русский корвет "Стерегущий". С ракетным вооружением на борту. За красавцем корветом натовцы, точнее, британцы, могли только наблюдать. Вступать в конфронтацию эти бравые вояки, а также их французские коллеги не рискнули.
"Анатолий Колодкин" (название танкера) находится под санкциями. Еэсовскими и британскими. Но отчего-то Макрон не давал приказ своим ВМС взять этот наш танкер, что находился в сопровождении "Стерегущего", на абордаж.
Хозяин Елисейского, очевидно, страшится идти на прямую конфронтацию — без демпфера в виде украинцев — с нами.
Что, собственно, говорит абсолютно все, что нужно знать о тех, кто нам пытается противостоять. И кто нас пытается "победить". И кто нас пытался "международно" изолировать, как и тотально демонизировать в публичном и дипломатическом пространстве.
Россия идет вперед везде. И на ЛБС. И в водах Атлантики. И никакое жесткое американское эмбарго нам вряд ли сможет помешать поддержать наших друзей, кубинцев и кубинок. За нами — мощь дружбы.
А еще за нами, как бы прозаично это ни прозвучало, цена на нашу Urals. Она уже достигла 110 долларов за баррель. В бюджете текущего года заложена цена 59 долларов за баррель.
Так что настоящий абордаж нам только предстоит. Вот тогда мы и посмотрим кто — кого.
