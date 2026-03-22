Спецоперация, 22 марта: ВС России освободили Потаповку в Сумской области

Мобильные огневые группы бригады "Север-V" сбили за один раз пять украинских дронов типа Ан-129 "Лютый", нанеся ущерба ВСУ почти на миллион долларов, сообщил РИА Новости командир одной из таких групп с позывным "Петергоф". Бойцы российской группировки войск "Север" лишают ВСУ возможности доставлять провизию и боеприпасы на передовые позиции в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным "Карта".