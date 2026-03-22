Спецоперация, 22 марта: ВС России освободили Потаповку в Сумской области
17:47 22.03.2026
Спецоперация, 22 марта: ВС России освободили Потаповку в Сумской области
Российская группировка войск "Север" установила контроль над населенным пунктом Потаповка Сумской области Украины, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 22.03.2026
Спецоперация, 22 марта: ВС России освободили Потаповку в Сумской области

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российская группировка войск "Север" установила контроль над населенным пунктом Потаповка Сумской области Украины, сообщает Минобороны РФ.
ВСУ за сутки потеряли 1170 военнослужащих, 244 беспилотника и 73 единицы военной автомобильной техники.
Средства ПВО сбили 244 украинских беспилотника и восемь авиационных бомб ВСУ. ВС России нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ. Минобороны уточнило, что ВС РФ также нанесли поражение местам подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
Средства ПВО за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников над российскими регионами.

Успехи в зоне СВО

Операторы БПЛА группировки войск "Север" уничтожили сразу три пункта временного размещения украинских боевиков в Харьковской области, сообщает Минобороны. Расчёты ударных БПЛА группировки "Восток" ликвидировали группу гексакоптеров ВСУ в Запорожской области. Военные связисты группировки войск "Запад" поддерживают бесперебойную связь на передовой в зоне СВО.
Боевики ВСУ понесли значительные потери при попытке форсировать реку Северский Донец в районе села Графское в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Мобильные огневые группы бригады "Север-V" сбили за один раз пять украинских дронов типа Ан-129 "Лютый", нанеся ущерба ВСУ почти на миллион долларов, сообщил РИА Новости командир одной из таких групп с позывным "Петергоф". Бойцы российской группировки войск "Север" лишают ВСУ возможности доставлять провизию и боеприпасы на передовые позиции в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным "Карта".
Более 60 украинских спецназовцев ранены после удара по тренировочным базам ВСУ вблизи Сум, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Операторы БПЛА ВС РФ на константиновском участке фронта в Донбассе ловят дроны ВСУ при помощи веревки и гайки, рассказал РИА Новости разведчик, оператор БПЛА 4-й бригады группировки войск "Южная".
Подлости ВСУ

Украинские военные творили преступления в Курской области безнаказанно только благодаря прикрытию спонсоров из государств-членов НАТО, выразил мнение в беседе с РИА Новости португальский блогер Жоау Пальма Куаресма, посетивший Суджу.
Боевики киевского режима систематически размещают в жилых районах города Херсон артиллерийские орудия, прячась таким образом за мирными жителями, сообщил РИА Новости оператор разведывательно-ударного комплекса "Zala-Ланцет" группировки войск "Днепр" с позывным "Мореман".
Украинские военные, расположившиеся в общежитии в Сумах, заселяют гражданских на верхние этажи, тем самым прикрываясь ими от ударов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
В ДНР сорваны 256 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев вновь замечен самими украинцами на отдыхе в Дубае несмотря на то, что его подразделение несет значительные потери на передовой, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
