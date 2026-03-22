Тренер "Спартака" рассказал о сильных хоккеистах клуба

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов, комментируя обмен канадского нападающего Нэйтана Тодда в казанский "Ак Барс", назвал форварда сильным игроком, но подчеркнул, что в составе "красно-белых" имеются хоккеисты, способные принести команде пользу.

Тодд, перешедший в "Спартак" летом в качестве свободного агента, был обменян в "Ак Барс" в последний день дозаявок в сезоне-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Взамен "красно-белые" получили канадского форварда Брэндона Биро и защитника Артемия Князева.