Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Спартака" рассказал о сильных хоккеистах клуба
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
13:33 22.03.2026
https://ria.ru/20260322/spartak-2082242358.html
Тренер "Спартака" рассказал о сильных хоккеистах клуба
2026-03-22T13:33:00+03:00
хоккей
спорт
алексей жамнов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057536800_0:0:3269:1839_1920x0_80_0_0_085153c580f39a2e5b81d44fa36e26d8.jpg
https://ria.ru/20260322/kucherov-2082241844.html
Тренер "Спартака" Жамнов назвал Тодда сильным игроком

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлексей Жамнов
Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Перейти в медиабанк
Алексей Жамнов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов, комментируя обмен канадского нападающего Нэйтана Тодда в казанский "Ак Барс", назвал форварда сильным игроком, но подчеркнул, что в составе "красно-белых" имеются хоккеисты, способные принести команде пользу.
Тодд, перешедший в "Спартак" летом в качестве свободного агента, был обменян в "Ак Барс" в последний день дозаявок в сезоне-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Взамен "красно-белые" получили канадского форварда Брэндона Биро и защитника Артемия Князева.
"Это игрок, который может дать много в атаке. Есть много нюансов, почему этот обмен был произведен. У нас есть свои игроки. Да, они, может, не обладают тем опытом и мастерством, но у них есть шанс проявить себя. Я не сторонник того, чтобы сравнивать игроков. В "Спартаке" есть ребята, которые способны помочь команде, и от них зависит, как они себя проявят", - сказал Жамнов журналистам.
Тодд в 44 матчах за "Спартак" набрал 36 очков (13 голов и 23 передачи).
ХоккейСпортАлексей Жамнов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Интер М
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала