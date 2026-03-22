В Соликамске расследуют обрушение перекрытия в жилом доме

ПЕРМЬ, 22 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после обрушения перекрытия в помещении жилого дома в Соликамске в Пермском крае, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.

В субботу администрация Соликамского муниципального округа объявила, что в жилом доме на улице Розалии Землячки обрушилось перекрытие, никто не пострадал. В СУСК уточнили агентству, что инцидент произошел в одной квартире двухэтажного дома.

« "По информации в СМИ об обрушении перекрытия в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении ведомства.