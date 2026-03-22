В Соликамске расследуют обрушение перекрытия в жилом доме
В Соликамске расследуют обрушение перекрытия в жилом доме - РИА Новости, 22.03.2026
В Соликамске расследуют обрушение перекрытия в жилом доме
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после обрушения перекрытия в помещении жилого дома в Соликамске в Пермском крае, сообщили РИА Новости в СУСК... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T15:55:00+03:00
2026-03-22T15:55:00+03:00
2026-03-22T15:55:00+03:00
происшествия
россия
соликамск
пермский край
россия
соликамск
пермский край
происшествия, россия, соликамск, пермский край
Происшествия, Россия, Соликамск, Пермский край
В Соликамске расследуют обрушение перекрытия в жилом доме
РИА Новости: СК завел дело после обрушения перекрытия в жилом доме в Соликамске
ПЕРМЬ, 22 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после обрушения перекрытия в помещении жилого дома в Соликамске в Пермском крае, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
В субботу администрация Соликамского муниципального округа объявила, что в жилом доме на улице Розалии Землячки обрушилось перекрытие, никто не пострадал. В СУСК уточнили агентству, что инцидент произошел в одной квартире двухэтажного дома.
"
"По информации в СМИ об обрушении перекрытия в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ
(халатность)", - говорится в сообщении ведомства.
По данным СУСК, в доме обрушилось потолочное перекрытие. Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. Ведомство также предпримет меры для восстановления нарушенных прав жителей дома и оценит действия должностных лиц.