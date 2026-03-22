Словения ввела ограничения на суточный отпуск топлива, сообщили СМИ
17:15 22.03.2026
Словения ввела ограничения на суточный отпуск топлива, сообщили СМИ
Власти Словении ввели временные ограничения на суточный отпуск топлива, до 50 литров для физических лиц и до 200 - для юридических лиц и частных... РИА Новости, 22.03.2026
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Власти Словении ввели временные ограничения на суточный отпуск топлива, до 50 литров для физических лиц и до 200 - для юридических лиц и частных предпринимателей, на фоне конфликта на Ближнем Востоке и идущих в стране парламентских выборов, передает агентство Рейтер.
В Словении 22 марта проходят выборы в Государственное собрание (парламент), правом голоса обладают немногим менее 1,7 миллиона граждан.
"Отпуск топлива на станциях индивидуального обслуживания ограничен до 50 литров в сутки для частных транспортных средств и до 200 литров для юридических лиц и частных предпринимателей, например, фермеров. Ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления", - говорится в материале агентства.
По данным Рейтер, премьер Словении Роберт Голоб заявил, что в стране нет нехватки топлива. Он сообщил, что проблема заключалась в транспортировке топлива до автозаправок и что помогать розничным торговцам с этим теперь будет армия.
Как передает агентство, в последние дни в крупнейшей нефтераспределительной компании Словении Petrol наблюдается нехватка топлива и вызванные ею очереди. Многие автозаправки в воскресенье были закрыты. Как отмечает Рейтер, при этом заправочные станции венгерской нефтегазовой компании MOL были открыты, однако они также ввели ограничения на отпуск топлива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива.
