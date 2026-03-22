07:26 22.03.2026 (обновлено: 07:30 22.03.2026)
Врач рассказал, что делать при укусе скорпиона
Врач рассказал, что делать при укусе скорпиона
Дарья Буймова
Врач рассказал, что делать при укусе скорпиона

Индийский красный скорпион. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 22 мар — РИА Новости. Туристам на Бали при укусе скорпиона важно сохранять спокойствие, не пытаться самостоятельно "высасывать яд" и как можно скорее обратиться за медицинской помощью, рассказала РИА Новости индонезийский врач Аиша Путри.
По её словам, случаи укусов скорпионов на острове редки, однако полностью исключать их нельзя, особенно в виллах, расположенных рядом с рисовыми полями или в менее урбанизированных районах.
"В первую очередь нужно сохранять спокойствие. Большинство скорпионов на Бали не представляют смертельной угрозы, но их укус может быть болезненным и вызвать локальную реакцию", — отметила врач.
Она подчеркнула, что сразу после укуса необходимо промыть место поражения чистой водой с мылом и приложить холодный компресс, чтобы уменьшить боль и отек.
"Ни в коем случае нельзя разрезать кожу, пытаться высосать яд или использовать алкоголь — это может только ухудшить состояние", — добавила специалист.
Врач также рекомендовала ограничить движение укушенной конечности и по возможности держать ее в приподнятом положении.
По её словам, тревожными симптомами являются сильная боль, распространяющаяся за пределы укуса, онемение, судороги, учащенное сердцебиение, а также аллергические реакции.
"Если появляются такие симптомы, особенно у детей или пожилых людей, необходимо срочно обратиться в ближайшую клинику", — подчеркнула она.
Аиша Путри отметила, что на Бали медицинские учреждения готовы к подобным случаям и при необходимости могут оказать симптоматическое лечение.
