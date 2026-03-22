Врач рассказал, что делать при укусе скорпиона

ДЖАКАРТА, 22 мар — РИА Новости. Туристам на Бали при укусе скорпиона важно сохранять спокойствие, не пытаться самостоятельно "высасывать яд" и как можно скорее обратиться за медицинской помощью, рассказала РИА Новости индонезийский врач Аиша Путри.

По её словам, случаи укусов скорпионов на острове редки, однако полностью исключать их нельзя, особенно в виллах, расположенных рядом с рисовыми полями или в менее урбанизированных районах.

"В первую очередь нужно сохранять спокойствие. Большинство скорпионов на Бали не представляют смертельной угрозы, но их укус может быть болезненным и вызвать локальную реакцию", — отметила врач.

Она подчеркнула, что сразу после укуса необходимо промыть место поражения чистой водой с мылом и приложить холодный компресс, чтобы уменьшить боль и отек.

"Ни в коем случае нельзя разрезать кожу, пытаться высосать яд или использовать алкоголь — это может только ухудшить состояние", — добавила специалист.

Врач также рекомендовала ограничить движение укушенной конечности и по возможности держать ее в приподнятом положении.

По её словам, тревожными симптомами являются сильная боль, распространяющаяся за пределы укуса, онемение, судороги, учащенное сердцебиение, а также аллергические реакции.

"Если появляются такие симптомы, особенно у детей или пожилых людей, необходимо срочно обратиться в ближайшую клинику", — подчеркнула она.