БУДАПЕШТ, 22 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто усомнился в чистоте намерений Украины, которая выразила желание прислать на венгерские парламентские выборы своих наблюдателей, и обвинил Киев во вмешательстве на стороне оппозиционной партии "Тиса".

"Если у кого-то и были сомнения в сговоре между украинцами и партией "Тиса", я думаю, что вчера вечером и сегодня утром они смогли полностью убедиться в том, что их сомнения были напрасны. Согласно заявлению МИД Украины, они обеспокоены прозрачностью парламентских выборов в Венгрии и были бы рады направить на них наблюдателей, украинских наблюдателей. Что ж, я думаю, что украинцев на самом деле не столько беспокоит прозрачность, сколько то, что они видят ситуацию в Венгрии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии
7 октября 2025, 12:22
По его словам, Киев видит, сколько народу собирают митинги премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в городах страны, а также прошедший в Будапеште "марш мира", и поэтому продолжает "крайне грубое вмешательство в венгерские выборы".

"Мы решительно призываем украинцев прекратить вмешательство в венгерский избирательный процесс, оставить это решение венгерскому народу. Венгрия - страна венгров, и только мы, венгры, можем решить ее будущее", - отметил министр.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
