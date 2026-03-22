Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 22.03.2026 (обновлено: 16:40 22.03.2026)
https://ria.ru/20260322/siyyarto-2082259807.html
Сийярто прокомментировал намерения Киева прислать наблюдателей на выборы
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто усомнился в чистоте намерений Украины, которая выразила желание прислать на... РИА Новости, 22.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:11:3036:1719_1920x0_80_0_0_25ae136cc643eb98c687223fd62fc88f.jpg
https://ria.ru/20251007/kiev-2046801824.html
https://ria.ru/20260319/sijjarto-2081569920.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bd2e77d67cdc648eca56530866cc557.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сийярто прокомментировал намерения Киева прислать наблюдателей на выборы

Сийярто обвинил Украину в сговоре с венгерской оппозиционной партии "Тиса"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 22 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто усомнился в чистоте намерений Украины, которая выразила желание прислать на венгерские парламентские выборы своих наблюдателей, и обвинил Киев во вмешательстве на стороне оппозиционной партии "Тиса".
«

"Если у кого-то и были сомнения в сговоре между украинцами и партией "Тиса", я думаю, что вчера вечером и сегодня утром они смогли полностью убедиться в том, что их сомнения были напрасны. Согласно заявлению МИД Украины, они обеспокоены прозрачностью парламентских выборов в Венгрии и были бы рады направить на них наблюдателей, украинских наблюдателей. Что ж, я думаю, что украинцев на самом деле не столько беспокоит прозрачность, сколько то, что они видят ситуацию в Венгрии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

По его словам, Киев видит, сколько народу собирают митинги премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в городах страны, а также прошедший в Будапеште "марш мира", и поэтому продолжает "крайне грубое вмешательство в венгерские выборы".
«
"Мы решительно призываем украинцев прекратить вмешательство в венгерский избирательный процесс, оставить это решение венгерскому народу. Венгрия - страна венгров, и только мы, венгры, можем решить ее будущее", - отметил министр.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала