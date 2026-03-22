Сборная Москвы выиграла Кубок Первого канала по фигурному катанию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Сборная Москвы одержала победу в Кубке Первого канала по фигурному катанию, который проходил в Санкт-Петербурге 21-22 марта.

По итогам двух дней соревнований москвичи набрали 2635,26 балла и опередили команду петербуржцев, в активе которой 2585,72 балла. Призовой фонд турнира составлял 21 миллион рублей, победители получили 14 миллионов, проигравшие – семь.

В произвольной программе женщин сильнейшей стала представительница Москвы Мария Захарова – 149,53 балла. Второй результат у выступавшей за Санкт-Петербург Дины Хуснутдиновой – 145,71. Третьей стала москвичка Алиса Двоеглазова – 144,29.