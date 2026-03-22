Сборная Москвы выиграла Кубок Первого канала по фигурному катанию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Сборная Москвы одержала победу в Кубке Первого канала по фигурному катанию, который проходил в Санкт-Петербурге 21-22 марта.
По итогам двух дней соревнований москвичи набрали 2635,26 балла и опередили команду петербуржцев, в активе которой 2585,72 балла. Призовой фонд турнира составлял 21 миллион рублей, победители получили 14 миллионов, проигравшие – семь.
21 марта, 16:45
В воскресенье в произвольном танце лучший результат показали представители Москвы Александра Степанова и Иван Букин – 131,44 балла. Вторыми стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов (Санкт-Петербург) – 127,70 балла. Третья сумма баллов у москвичей Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано – 120,33.
В произвольной программе женщин сильнейшей стала представительница Москвы Мария Захарова – 149,53 балла. Второй результат у выступавшей за Санкт-Петербург Дины Хуснутдиновой – 145,71. Третьей стала москвичка Алиса Двоеглазова – 144,29.
Лучший результат в произвольной программе у мужчин показал петербуржец Петр Гуменник - 195,52 балла. Вторую сумму баллов набрал москвич Марк Кондратюк - 190,64. Третьим стал Евгений Семененко из Санкт-Петербурга - 184,66.
Также в воскресенье состоялись конкурсы параллельных прыжков, сбора игрушек со льда на скорость и командные эстафеты.