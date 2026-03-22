В Саратове при разборе сгоревшего дома нашли тело человека

"Сообщение о пожаре по адресу улица Валовая, 79 поступило сегодня в 1.40 (0.40 мск воскресенья – ред.). Горел двухэтажный частично расселенный дом, у соседнего двухэтажного дома, также частично расселенного, огнем повреждена кровля. На месте работали 13 пожарных расчетов", - рассказали в пресс-службе областного ГУМЧС.

Ликвидация открытого горения была в 5.43 мск, рассказали РИА Новости в ГУМЧС. Однако проливка и разбор конструкций продолжаются до сих пор. Причина и площадь пожара выясняются. В 14.24 мск при разборе конструкций было обнаружено тело погибшего, его личность пока не установлена, добавили в ведомстве.