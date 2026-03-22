Грузовой самолет ВВС США отключил транспондер, направляясь в сторону Ирана

ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Грузовой самолет ВВС США Airbus A400M в воскресенье пролетал над Ормузским проливом по направлению к берегу Ирана, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Как следует из изученных данных полетов, около 13.34 мск самолет отдалился от берега города Эль-Фуджейра на восточном побережье ОАЭ.
Отлетев от берега примерно на 15 километров в северо-западном направлении, воздушное судно отключило транспондер, что сделало невозможным отслеживание его дальнейшего полета.
Точка вылета и направление движения самолета не раскрывались.
Ранее в воскресенье РИА Новости сообщало, что два самолета-дозаправщика американских ВВС направлялись в сторону Ормузского пролива, перед тем как отключить транспондеры.
Самолеты американских ВВС активизировались в районе Ормузского пролива на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Штаты уничтожат электростанции Ирана, начиная с самой крупной, если Исламская Республика не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.
При этом ранее в воскресенье представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил, что суда, за исключением "вражеских", могут проходить через Ормузский пролив при координации с Тегераном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.