19:40 22.03.2026
Экс-председатель ЕК выступил за нормализацию отношений с Россией
Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил за нормализацию отношений с Россией в долгосрочной перспективе. РИА Новости, 22.03.2026
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил за нормализацию отношений с Россией в долгосрочной перспективе.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung, что в Европе постепенно меняется отношение к переговорам с Россией.
"Я всегда считал, что изменить географию Европы нам не под силу. Россия - наш сосед, как и Турция, кстати. И в долгосрочной перспективе нам необходима нормализация отношений", - заявил Юнкер в интервью немецкой газете Handelsblatt.
По его словам, в данный момент сближение невозможно, но "переговоры допустимы и желательны".
"Скандинавы мало знают о Южной Европе, и наоборот. А о том, что происходит за границами ЕС, мы знаем еще меньше. Что мы вообще знаем о глубинной России? Ничего. Россия - это гордый народ, но для нас, тех, кому следовало бы с ней сотрудничать, она является черной дырой", - добавил Юнкер.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией, а его дипломатический советник Эммануэль Бонн якобы посетил Москву в феврале. Позднее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с РФ по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой единственным решением.
