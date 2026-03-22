https://ria.ru/20260322/rossijanka-2082258874.html
На Мальдивах при крушении катера выжила россиянка
Скоростная лодка с семью людьми перевернулась у одного из островов Мальдивского архипелага, находившаяся среди других пассажиров россиянка жива и в... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T16:15:00+03:00
россия
мале
мальдивы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915548223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89f5cc8dfc8877929b667d0d6138cf74.jpg
https://ria.ru/20260311/maldivy-2079960718.html
россия
мале
мальдивы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915548223_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_28249ef50f2e19be21d80132a148e1c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Генконсул Идамкин: россиянка выжила при крушении катера на Мальдивах
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мар - РИА Новости. Скоростная лодка с семью людьми перевернулась у одного из островов Мальдивского архипелага, находившаяся среди других пассажиров россиянка жива и в генконсульство России за помощью не обращалась, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Мале Алексей Идамкин.
"Россиянка жива, к нам за содействием не обращалась", - сказал дипломат.
По данным издания Times of India, крушение катера произошло около острова Фелидху на Мальдивах
. На борту находились гражданка России
, британка и пять индийцев. Среди пассажиров, в частности, были крупный промышленник Гаутам Сингхания и автогонщик Хари Сингх. Сингхания получил травмы и находится в больнице в Мумбаи
. Сингх и капитан судна пропали без вести.
Обстоятельства инцидента выясняются, проводится расследование.