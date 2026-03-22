На Мальдивах при крушении катера выжила россиянка

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мар - РИА Новости. Скоростная лодка с семью людьми перевернулась у одного из островов Мальдивского архипелага, находившаяся среди других пассажиров россиянка жива и в генконсульство России за помощью не обращалась, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Мале Алексей Идамкин.